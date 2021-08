Die ,,Grüne Linie“ ist in Betrieb

Elektrobusse und -tretroller in der Hermannstädter Altstadt

Ausgabe Nr. 2735

Dass man in der Hermannstädter Innenstadt mittlerweile kaum noch Parkplätze finden kann, ist keine Neuigkeit. Dieses Problem zu lösen, ist ein schwieriges Unternehmen.

Seit Montag, dem 16. August, gibt es jedoch eine ökofreundliche Alternative: die „Grüne Linie“ (Linia Verde) ist eine Buslinie, auf der elektrische Kleinbusse nur durch die Altstadt fahren. Fünf dieser grünen Busse sind zurzeit im Einsatz und fahren alle 8 Minuten zu Hauptverkehrszeiten (morgens und mittags) und alle 10-14 Minuten den Rest des Tages vom Bahnhof los, wo auch die Endhaltestelle ist. Die Idee dahinter: den PKW am Bahnhof parken und mit dem Elektrobus in die Stadt fahren. Eine Fahrt kostet 2 Lei.

Das Projekt hat sich die Stadtverwaltung zusammen mit dem städtischen Transportunternehmen Tursibausgedacht. Die grünen Kleinbusse der „Linia Verde“ fahren schon ab 7 Uhr morgens und bis 23 Uhr auf folgender Route: Bahnhof – Sporergasse/Gen. Magheru – Salzgasse/Constituției – Untere Promenade/Bd. C. Coposu – Hermannsplatz/Piața Unirii – Quergasse/Tribunei – Fleischergasse/Mitropoliei – Pempflingergasse/Al. Odobescu – Rosmaringasse/Măsarilor – Str. Malului – Saggasse/Turnului – Schmiedgasse/Faurului – Burgergasse/Ocnei – Str. N. Teclu – Salzgasse/Constituției – Viadukt – Bahnhof. Die Busse halten an insgesamt 15 Haltestellen, die speziell markiert sind und in deren Nähe sich auch der Fahrplan und die Fahrkartenautomaten (ebenfalls grün und nicht zu übersehen) befinden.

Die Haltestellen der grünen Kleinbusse sind folgende: Bahnhof, BRD, Krautplatz/Parcul Tineretului, Thaliasaal, Stadtmauer/Zidul Cetății, Astrapark (in der Nähe des Parkplatzes „90-er Kaserne”), Bürgermeisteramt (vor dem Geschichtsmuseum), Gong-Theater, Zibinsmarkt/Piața Cibin 1, Saggasse/Turnului, Lügenbrücke, Burgergasse/Ocnei, Str. N. Teclu, Salzgasse/str. Constituției 1, Promenada Mall, Bahnhof.

Der erste Bus fährt täglich um Punkt 7 Uhr vom Bahnhof los und der letzte Bus fährt wochentags um 22.36 Uhr und am Samstag und Sonntag um 23.32 Uhr.

Eine Fahrkarte kostet 2 Lei und kann entweder an den grünen Kartenautomaten bar bezahlt werden, oder mit Bankkarte kontaktfrei im Bus in Fahrernähe.

In den modernen, mit Klimaanlage, WiFi, Überwachungskameras und Rollstuhlrampe ausgestatteten Kleinbussen haben insgesamt 21 Menschen Platz, denen 10 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Ebenfalls grün sind die elektrischen Tretroller, oder E-Scooter, die seit dem 5. August in den Straßen von Hermannstadt zu sehen sind. Die Firma Lime hat 250 Elektroroller nach Hermannstadt gebracht, die man per App ausleihen kann. Dafür muss man die Lime-App herunterladen, ein Benutzerprofil erstellen und eine Bankkarte angeben. In der App kann man auf einer Landkarte den Abstellplatz des E-Scooters sehen, ihn buchen, bzw. reservieren. Sobald man den Elektroroller vor sich stehen hat, muss man nur noch den QR-Code scannen und es kann losgehen. Eine Minute kostet 0,50 Lei. Die Abrechnung erfolgt in aller Regel auf die Minute genau. Die Gebühren für die Leihe werden über die Kreditkarte abgebucht, sobald der Elektrotretroller wieder abgestellt und somit die Fahrt beendet ist.

Demnächst soll die Firma Bolt – die seit wenigen Monaten auch ein Taxiunternehmen (wie Uber) in Hermannstadt betreibt – ebenfalls 250 E-Scooter in die Stadt bringen. Außerdem verspricht das Bürgermeisteramt Hermannstadt, bald auch Elektro-Fahrräder zur Leihe auszustellen.

Cynthia PINTER