Konfirmation in Kerz

Ausgabe Nr. 2724

Am Sonntag hat in der evangelischen Kirchengemeinde in Kerz die Konfirmation stattgefunden. Ortspfarrer Michael Reger (im Bild links) hatte die einzige Konfirmandin dieses Jahres, Tania Müller (im Bild rechts), am Samstag davor einer ernsten Prüfung unterzogen, so dass sie an dem Konfirmationsgottesdienst am Sonntag relativ entspannt teilnehmen konnte. Pfarrer Reger wies u. a. darauf hin, dass Tania vor genau 14 Jahren und drei Tagen, am 27. Mai 2007 in eben dieser Kirche das Sakrament der Taufe empfangen hatte. Foto: Beatrice UNGAR