Anspruchsvolles Forschungswerk

Der Hermannstadt-Bildband des Ehepaars Fabini

Ausgabe Nr. 2724

Eine fünfte Auflage der deutschen Originalfassung und eine dritte der rumänischen Fassung des Buches ,,Hermannstadt. Porträt einer Stadt in Siebenbürgen“ von Hermann und Alida Fabini ist vor kurzem mit der finanziellen Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien im Honterus-Verlag erschienen.

Seit der Erstauflage des Buches im Jahre 2000 sind inzwischen mehr als 20 Jahre vergangen und in Sachen Restaurierung in Hermannstadts Altstadt hat sich auch schon einiges getan, stellen die beiden Autoren in ihrem Grußwort fest. So z. B. habe die 1998 infolge des UNESCO-Symposiums ,,Hermannstadt – europäische Konfluenzen“ begonnene Zusammenarbeit mit dem Großherzogtum Luxemburg auf dem Gebiet der Denkmalpflege zu der Restaurierung des Hauses am Kleinen Ring 16 (heute: Luxemburghaus) und zu der Realisierung des Kulturwegs durch Hermannstadt geführt.

Im Dezember 1999 richtete sich der damalige Kulturministerin Ion Caramitru mit der Bitte an den Architekten Dr. Hermann Fabini, für die Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover einen Bildband über Hermannstadt zu erstellen. Caramitru hatte schon 1998 das Symposium in Hermannstadt veranstaltet, um auf den Wert der Altstadt hinzuweisen, die damals in einem prekären Zustand war.

In seinem Vorwort begrüßte der Kulturminister die Herausgabe dieses Bandes mit folgenden Worten, die nichts an Gültigkeit eingebüßt haben: ,,SIBIU-HERMANNSTADT ist von der Schönheit gekennzeichnet, welche die Bewohner des Ortes in unermüdlicher Arbeit geschaffen und danach mit ebenso viel Hingabe bewahrt und erschlossen haben. Dieses Buch bezeugt nicht nur die bleibende Liebe der Autoren zu ihrem Heimatort, sondern auch die Kraft, welche aus solcher Begeisterung für Architektur und Ästhetik der Stadt entspringt. Dabei steht die Sachlichkeit im Vordergrund. Die Haltung ist nicht gefühlsbetont, sondern von der Gewissenhaftigkeit der Restaurierungsarbeit geprägt. Wenn wir dieses Buch lesen, ohne genaue Fachkenntnisse zu besitzen, werden wir dennoch die Liebe zur Perfektion spüren, welche das anspruchsvolle Forschungswerk durchzieht. Mit dieser konsequenten Gründlichkeit leisten Herr und Frau Fabini einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung der diesem Ort eigenen Schönheit, die auch das Anliegen unseres kulturellen Entwicklungsprogramms ist.“

Der Untertitel des Buches – ,,Porträt einer Stadt in Siebenbürgen“ – weist darauf hin, dass Hermann und Alida Fabini, wie sie in ihrem Grußwort zur Erstauflage selbst schreiben, ,,ein leicht verständliches Porträt in Bild und Text besonders der mittelalterlichen Stadt bieten“ wollen. Seine Wirkung erziele das Buch ,,durch die Spannung von Bild und Wort, wobei im Bild nicht nur informative, sondern auch ästhetische und stimmungsbedingte Elemente mitwirken. Mit anderen Worten, es soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern der Leser soll die Möglichkeit haben, eine persönliche Beziehung zur Stadt zu bekommen, sie zu lieben, denn die Altstadt von Hermannstadt ist liebenswert, trotz des Verkehrschaos, der Verwahrlosung vieler Häuser und lieblos angebrachter Installationsleitungen an wunderschönen alten Häusern.“

Inzwischen hat sich einiges in der Altstadt von Hermannstadt getan, stellen sie in ihrem Grußwort zur aktuellen, fünften Auflage der deutschen Fassung fest. Der Bildband selbst hat aber nichts an Aktualität eingebüßt. Es wurden daher in der vorliegenden Fassung bloß einige Korrekturen und Ergänzungen im Text durchgeführt. Desgleichen wurde der Bildteil überarbeitet und ergänzt.

Der Hermannstadt-Bildband war schon lange vergriffen und daher ist die Initiative des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien zu begrüßen, eine Neuauflage in beiden Sprachen herauszugeben.

Beatrice UNGAR