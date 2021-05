Abschiedsempfang im Großherzogtum Luxemburg

Ausgabe Nr. 2723

Großherzog Henri von Luxemburg (Bildmitte) hat Rumäniens Botschafter in Luxemburg, Lilian Zamfiroiu (links) und dessen Gattin Tatiana Zamfiroiu (rechts) eine Audienz gewährt anlässlich des Abschieds von Botschafter Zamfiroiu. Dieser war seit 2016 in Luxemburg als Botschafter tätig gewesen und hat sich tatkräftig für die bilateralen Beziehungen eingesetzt, wie aus einem von dem Romlux-Verein am 14. Mai d. J. veranstalteten Webinar hervorging, das die frühere Kulturministerin Erna Hennicot-Schoepges gemeinsam mit dem Romlux-Vorsitzenden Răzvan-Petru Radu moderierte. Großherzog Henri überreichte dem scheidenden Botschafter den Orden der Eichenkrone im Rang eines Kommandeurs. Der Orden wurde mit Königlich-Großherzoglichem Beschluss vom 29. Dezember 1841 von Wilhelm (II.), König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg als vierklassiger (Großkreuz, Ritter vom Stern, Kommandeur und Ritter) allgemeiner Verdienstorden für das Großherzogtum Luxemburg gestiftet.

Foto: Maison du Grand-Duc