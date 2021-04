Ausgabe Nr. 2718

Stadtrundfahrt in Oldtimernachbau: In dem Nachbau eines Ford Modell T aus dem Jahr 1911 können Touristen Hermannstadt erkunden. Eine erste Fahrt unternahmen die Initiatoren des Projekts am vergangenen Wochenende. Unser Bild: Bei einer Pause vor der Redaktion in der Wiesengasse lasen sie gemütlich die Hermannstädter Zeitung. Foto: Beatrice UNGAR