Ausgabe Nr. 2707



Ausgiebig geschneit hat es auch auf der Hohen Rinne und Umgebung. Gestern wurden 72 cm auf dem Oncești-Gipfel gemessen. Die Skipisten in der Arena Platoș können Mittwoch, Freitag und Samstag auch nach Einbruch der Dämmerung genutzt werden. Der Andrang ist jeweils am Wochenende sehr groß. Nähere Auskünfte unter www.arenaplatos.ro. Unser Bild: Die Muncel-Wiese am Sonntag. Foto: Angelika BEER