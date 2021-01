Ausgabe Nr. 2706



,,Die Auszeichnungen für öffentliche Einrichtungen, private Veranstalter oder unabhängige Künstler sind ein Zeichen der Anerkennung für deren Engagement und Kreativität in Zeiten der Pandemie. Im Kampf gegen das Virus hat ihr Einsatz dazu geführt, dass die Musen nicht schwiegen!“ sagte Staatspräsident Klaus Johannis (vordere Reihe in der Bildmitte) bei der Feierstunde im Cotroceni-Palais, in der er am Nationalen Kulturtag, dem 15. Januar, Kulturverdienstorden überreichte. Zu den ausgezeichneten Einrichtungen gehört auch die Hermannstädter Staatsphilharmonie, vertreten durch den Manager Cristian Lupeș (vordere Reihe, 2. v. l.), der den Kulturverdienstorden im Rang eines Commandeurs entgegen nehmen durfte.

Foto: presidency.ro