Aufnahmen für den Weihnachtsgottesdienst, der an Heiligabend auf www.evang.ro ausgestrahlt wird, machte das ,,Trio Saxones plus“ am Montag in Kerz. Unser Bild: Wolfgang Schüller, Alfred Dahinten, Dietrich Galter, Michael Reger und Andreas Hartig auf dem Pfarrhof in Kerz (v. l. n. r.).

Foto: Wolfgang SCHÜLLER