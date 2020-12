Weihnachts- und Neujahrsbotschaft des DFDR-Abgeordneten Ovidiu GANȚ

Ausgabe Nr. 2703

Das schlimme Jahr 2020 ist vorbei. Die Pandemie hat unser Leben stark beeinträchtigt, unter anderem auch die Tätigkeit in unseren Foren. Wir hatten kaum die Möglichkeit zusammenzukommen oder unsere Kulturprojekte anders als online umzusetzen. Aber wir taten es, so gut es ging, so dass niemand aufgrund unserer Aktivitäten infiziert wird.

Dies gilt auch für meine Tätigkeit als Parlamentarier, die hauptsächlich online erfolgte. Nichtdestotrotz war diese erfolgreich. Um ein Beispiel zu nennen: Die beiden Gesetze bezüglich der Entschädigung für die Kinder der ehemaligen Deportierten, an denen ich mich maßgeblich beteiligt habe, sind verabschiedet worden und in Kraft getreten. Auch sonst ist es mir gelungen, die Probleme unserer Gemeinschaft in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales, die meine Intervention benötigten, zu meistern.

Der Landesvorstand und die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR)haben mir ihr eindeutiges Vertrauen ausgesprochen und so wurde ich zum 5. Mal als Abgeordneter der deutschen Minderheit gewählt. Dafür bin ich sehr dankbar, fühle mich sehr geehrt und auch verpflichtet, mich weiterhin mit aller Kraft für die Belange unserer Gemeinschaft einzusetzen. Für das Jahr 2021 kann ich nur hoffen, dass die Pandemie enden wird und wir alle zu unserem normalen Leben zurückkehren werden.

Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!