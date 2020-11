Hermannstadt in Quarantäne

Managerin des Kreiskrankenhauses hat gekündigt

Ausgabe Nr. 2699

Hermannstadt, Schellenberg, Heltau und Talmesch sind 14 Tage in Quarantäne, beginnend mit Montag, dem 16. November, 5 Uhr. Diese Maßnahme wurde am vergangenen Freitag vom Hermannstädter Notinspektorat beschlossen, bei dessen Sitzung auch der Leiter der Abteilung für Notsituationen Raed Arafat anwesend war, der auf einer anschließenden Pressekonferenz die Einschränkungen angekündigt hat. Die Stadt Hermannstadt hatte am vergangenen Freitag bei der Anzahl der Covid-19-Erkrankungen eine Infektionsrate von 11 Prozent. In Rumänien wurden Städte schon bei einer Erkrankungsrate von 5-6 Prozent quarantiniert.

Im Rahmen derselben Sitzung wurde auch der Subpräfekt Rareș Macrea aus seinem Amt entlassen. Macrea hatte in den letzten Wochen die Leitung der Präfektur übernommen, da der Präfekt Mircea Dorin Crețu mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert ist.

Gabriel Budescu, der Direktor des Hermannstädter Gesundheitsamtes hat ebenfalls am Freitag seine Demission eingereicht. Das Amt wurde bis Montag von seiner Stellvertreterin Dr. Adela Morar geleitet. Seit Dienstag hat das Amt eine militärische Leitung, zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt leitet ein Militärarzt das Gesundheitsamt. Oberst Dr. Daniel Chelcea kündigte sein Amt als medizinischer Direktor des Hermannstädter Militärkrankenhauses, um diese Stelle zu übernehmen. Laut Chelcea soll auch sein Stellvertreter aus dem Militär kommen.

Nach der Notsitzung am Freitag erklärte die Vizepremierministerin Raluca Turcan bei der gleichen Pressekonferenz, dass sie auch die Demission der Managerin des Hermannstädter Kreiskrankenhauses Dr. Liliana Coldea erwarte, die dann am Mittwoch erfolgte. Die frühere Direktorin des CFR-Spitals hat ihr Amt seit Mai 2020 inne, als der Hermannstädter Kreisrat den Posten ausgeschrieben hatte und nur sie sich beim Wettbewerb meldete.

Raed Arafat kündigte am Freitag an, dass das Kreiskrankenhaus vom Gesundheitsministerium kontrolliert werden soll. Der Manager des Kreiskrankenhauses kann vom Kreisrat entlassen werden, auf der Grundlage eines Berichtes der Kontrollstelle des Gesundheitsministeriums.

Der Kreis Hermannstadt hat seit mehreren Tagen die höchste Infektionsrate von 9,01 (am Mittwoch, dem 18. November) pro tausend Einwohner. In der Stadt Hermannstadt betrug die Infektionsrate 13,64 Prozent.

Während der Quarantäne darf man die Wohnung nur mit einer Erklärung auf eigene Verantwortung (declarație pe proprie răspundere) verlassen, in der man den Grund des Ausgangs angeben muss. Man darf nur aus dringenden Gründen ausgehen u. a. für die Versorgung mit Lebensmitteln, für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit (inklusive landwirtschaftliche Arbeiten), für medizinische Versorgung und um Haustiere spazieren zu führen. Personen über 65 Jahren müssen dies wenn möglich zwischen 10 und 13 Uhr erledigen.

An allen öffentlichen Plätzen ist das Tragen der Gesichtsmaske über Nase und Mund für Personen ab 5 Jahren verpflichtend.

Alle Läden schließen um 20 Uhr, Ausnahme machen die Apotheken und Tankstellen.

Die Malls und alle Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, sind an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) geschlossen.

Die Restaurants und Terrassen sind geschlossen.

Die Beerdigungen finden nur draußen mit maximal 20 Personen statt, Trauungen mit maximal 20 Personen draußen und 8 Personen drinnen.

Das Feiern von Hochzeiten, Geburtstagen usw. sind verboten. Verboten sind auch: die Veranstaltung von privaten Aktivitäten für Kinder in Innenräumen; die Tätigkeit im Bereich des Glücksspiels; kulturelle, wissenschaftliche, künstlerische oder Unterhaltungsaktivitäten in geschlossenen oder offenen Räumen; sportliche Aktivitäten und Wettbewerbe, die in geschlossenen oder offenen Räumen stattfinden, mit Ausnahme der von den Profiverbänden organisierten professionellen Aktivitäten; Organisation von Märkten für Nichtlebensmittel, Messen und Flohmärkte.

In die Stadt und aus der Stadt hinaus darf man nur auf offiziellen Routen fahren, die Erklärung und der Arbeitsausweis werden kontrolliert. Die Polizei bittet die Fahrer, diese und die weiteren Papiere bereit zu halten, damit die Kontrolle nicht zu stark den Verkehr belastet.

Die Erklärungen auf eigene Verantwortung für Angestellte und Arbeitgeber sind unter: stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf, stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf zu finden.

Ruxandra STĂNESCU