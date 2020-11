Auch Vizebürgermeister gewählt

Stadträte und Bürgermeisterin Astrid Fodor sind vereidigt worden

Hermannstadts wiedergewählte Bürgermeisterin Astrid Fodor hat in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 5. November ihren Eid abgelegt. Das taten auch 21 der insgesamt 23 gewählten und validierten Stadträte. Sara Konnerth, die nach der Validierung der Wahl von Astrid Fodor in die Reihe der Forumsstadträte aufgerückt ist, sowie der abwesende PNL-Stadtrat Emil-Marian Taslovanu werden in einer außerordentlichen Sitzung des Stadtrats vereidigt werden.

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) hat acht Vertreter im Stadtrat. Das sind: Corina Bokor, Bianke-Marion Grecu, Wolfgang-Alexander Guib, Sara Konnerth, Paul Kuttesch, Helmut Lerner, Paul-Constantin Mezei und Zeno-Karl Pinter. Neun Stadträte vertreten die Nationalliberale Partei (PNL), vier die Allianz USR-PLUS und zwei die Sozialdemokratische Partei (PSD).

Am Dienstag hat Bürgermeisterin Astrid Fodor die erste außerordentliche Stadtratsitzung einberufen. Dabei wurden die beiden Vizebürgermeister gewählt: Corina Bokor (DFDR) und Alexandru Dumbravă (PNL). Corina Bokor hatte dieses Amt auch in der letzten Legislaturperiode des Stadtrats inne und wurde auch zur Bürgermeisterstellvertreterin bestimmt. Desgleichen wurden die fünf Ausschüsse zusammengestellt und deren Vorsitzende gewählt. Den Finanzausschuss leitet Vizebürgermeisterin Corina Bokor, den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales Monica-Adriana Munteanu (PNL), den Ausschuss für Stadtplanung und Denkmalschutz Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter, den Ausschuss für Verwaltung und Rechtswesen Tiberiu-Cornel Drăgan (PNL), den Ausschuss für Handelswesen und öffentliche Dienste Vicențiu-Mircea Săcelean (PNL). Beatrice UNGAR