Malls ab dem 15. Juni wieder offen?

Weitere Lockerungsmaßnahmen ab dem 15. Juni möglich

Ausgabe Nr. 2675

Die Anzahl der neu registrierten Covid19-Infektionsfälle ist in den letzten Tagen leicht gesunken, so dass die Regierung neue Lockerungsmaßnahmen in Betracht zieht. Ab dem 15. Juni könnten Restaurants und Malls wieder eröffnet werden. Auch kommerzielle Flüge nach und aus mehreren europäischen Länder könnten wieder aufgenommen werden.

Am Mittwoch Mittag wurden in Rumänien 152 neue Covid19-Infektionsfälle registriert, um 33 mehr als einen Tag davor. 1.288 Personen sind insgesamt in Rumänien an den Folgen der Krankheit gestorben, neun davon in den letzten 24 Stunden.

Insgesamt wurden bisher in Rumänien 459.405 Tests durchgeführt, 19.669 Infektionsfälle registriert. 13.800 Personen gelten als geheilt und 162 befinden sich zur Zeit auf Intensivstationen.

In Hermannstadt wurden 509 Infektionsfälle registriert, davon 3 in den letzten 24 Stunden. 43 sind bisher an den Folgen gestorben.

Die Regierung will in den nächsten Tagen melden, welche Lockerungsmaßnahmen eintreten werden. Auch wenn die Malls wieder eröffnet werden sollten – wenn die Anzahl der Neuinfektionen weiterhin fällt, bleiben die Kinosäle und Spielplätze in deren Rahmen weiterhin geschlossen.

Ruxandra STĂNESCU