Ausgabe Nr. 2672

Zum Europatag am 9. Mai hat die Hermannstädter Staatsphilharmonie eine originelle Initiative entwickelt. Vor dem Haupteingang des Thalia-Saals (unser Bild) wurde ein Transparent aufgehängt mit der Aufschrift ,,Sibiu wishes Healthy Birthday to Europe“ (Hermannstadt wünscht Europa einen gesunden Geburtstag) und einer Graphik, auf der das Symbol der EU mit einem Mundschutz versehen ist. Desgleichen entwickelte die hauseigene Graphiker Loredana Bulgaru Poster mit berühmten Persönlichkeiten, die alle Mundschutz tragen und darauf sind Zitate zu lesen. Diese Poster sind auf Litasssäulen in der Stadt zu sehen.

Foto: Beatrice UNGAR