Zwei Jubiläen im Thalia-Saal

RC-Exzellenzpreis zum zehnten Mal vergeben

Ausgabe Nr. 2649

Die Exzellenzpreise für Lyzeaner, die sehr gute Ergebnisse in exakten Wissenschaften erzielt haben, vergab der Rotary Club Hermannstadt im Rahmen einer Feierlichkeit am 6. November im Thalia-Saal. Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis ging wie auch letztes Jahr an Octavian Ianc (11 I-Klasse, Gheorghe Lazăr-Lyzeum), der zweite an Maria Morariu (11 A, Brukenthalschule) und der dritte Preis an Mihai Secoșan (Gheorghe Lazăr-Lyzeum).

Der Exzellenzpreis wird nun schon seit zehn Jahren in Folge verliehen, um die Lyzeaner zu würdigen, die in dem jeweils abgelaufenen Schuljahr ausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben. Der Rotary Club Hermannstadt feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und so fand die Vergabe dieser Preise im voll besetzten Thalia-Saal statt. Ehrengäste der Veranstaltung waren Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor, die stellvertretende Kreisratsvorsitzende Christine Manta-Klemens, und die beiden Schulleiter Monika Hay (Brukenthalschule) und Gabriel Negrea (Gheorghe Lazăr-Lyzeum). Bürgermeisterin Astrid Fodor hatte sich an ihrem Geburtstag Zeit genommen, um der Festlichkeit beizuwohnen und beglückwünschte die Veranstalter für diese Initiative. Dem amtierenden Clubpräsidenten Mihai Rebrisoreanu überreichte sie den Wimpel des Rotary Clubs Durham, den sie bei der Partnerschaftsunterzeichnung in dieser US-Stadt von dem dortigen Clubpräsidenten überreicht bekommen hatte. Auch Christine Manta-Klemens begrüßte die Anwesenden und beglückwünschte die diesjährigen Preisträger.

Octavian Ianc durfte den ersten Preis im Wert von 10.000 Lei entgegennehmen. Er hat Hermannstadt bei der Landesphase des interdisziplinären Schülerwettbewerbs ,,Die Wissenschaften der Erde“ erfolgreich vertreten und wurde in das Rumänien-Team aufgenommen, das vom 26. August bis 5. September d. J. an der internationalen Phase dieses Wettbewerbs in Südkorea teilgenommen hat.

Die Zweitplatzierte Maria Morariu ist Mediascherin und kam in der zehnten Klasse vom Stephan Ludwig Roth-Lyzeum an die Brukenthalschule nach Hermannstadt. Wie Schulleiterin Monika Hay in ihrer Ansprache sagte, war das für beide Seiten ein Gewinn. Maria Morariu hat in Mathematik und Physik ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Schülern der Musicando-Musikschule aus Pitești und von zwei Schülern von der Hermannstädter Kunstschule.

Beatrice UNGAR