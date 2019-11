Ausgabe Nr. 2649



Das neue Einkaufszentrum Promenada Mall wurde gestern, am 14. November, in der Nähe des Bahnhofsviadukts offiziell eröffnet. Das Einkaufsparadies erstreckt sich auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern und beherbergt 150 Geschäfte, davon 20 Restaurants, 8 Cafés und 9 Kinosäle, in denen insgesamt 1.429 Zuschauer Platz haben. Geöffnet ist die Mall täglich von 10 bis 22 Uhr. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Cynthia PINTER