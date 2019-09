Wahlen standen im Mittelpunkt

Pressemitteilung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) trat am Freitag, den 6. September, zu einer ordentlichen Sitzung im Spiegelsaal des Forumshauses in Hermannstadt zusammen. Die Tagung wurde vom Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr geleitet, bei ihr waren Vertreter aller fünf Regionalforen und der ADJ sowie der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ und Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor zugegen. Die Tagesordnung hatte fünf Punkte vorgesehen, hinzu kam als sechster die Präsidentschaftswahl in Rumänien.

Die Tagung begann mit der politischen Rundschau, in deren Rahmen zunächt Dr. Porr über den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mai im Forumssitz, sowie andere Besuche von Delegationen aus der Bundesrepublik Deutschland, berichtete. Er sprach desgleichen von der Verleihung der Ehrennadel des DFDR an Staatspräsident Klaus Johannis und den vormaligen Aussiedlerbeauftragten Hartmut Koschyk, MdB, sowie die Arbeiten der gemischten rumänisch-deutschen Regierungskommission. Der DFDR-Abgeordnete Ganț erwähnte den Ausgang der Europawahlen und dass der DFDR-Beschluss, seinen Mitgliedern die Wahl der PNL anempfohlen zu haben, richtig war. Er bedauerte, dass sich nach der Festnahme des vormaligen PSD-Vorsitzenden Dragnea weder im Bereich der politischen, wirtschaftlichen und juristischen Gesetzgebung, noch in der Diffamierungskampagne gegen den Staatspräsidenten und die deutsche Minderheit etwas zum Positiven verändert hat und dass bis zu den Präsidentschaftwahlen wohl diesbezüglich auch keine Änderung zu erwarten ist.

Betreffend die Präsidentschaftswahl beschloss der DFDR-Vorstand einstimmig, den Forumsmitgliedern und Sympathisanten zu empfehlen, die Listen für das Eintragen von Klaus Johannis als Kandidat zu unterzeichnen und sodann bei der Wahl für ihn zu stimmen. Was die Vorbereitung der Kommunalwahlen angeht informierte Dr. Porr, dass mit Förderung durch die Konrad-Adenauer-Stiftung zwei Seminare, in Hermannstadt und Sathmar, für potentielle Kandidaten des DFDR organisiert werden, um sie für die Wahlen vorzubereiten. Beschlossen wurde betreffend die Lokalwahlen, bis nach den Präsidentschaftswahlen keine Gespräche mit Parteien zu führen oder Allianzen zu schließen und diese öffentlich zu machen, um Angriffen jedwelcher Art während dem Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen vorzubeugen.

Einstimmig angenommen wurde beim Tagungsordnungspunkt Verwaltungfragen der vom Geschäftsführer Benjamin Józsa vorgestellte Umschichtungsantrag. Beschlossen hat der Vorstand, dem Vorsitzenden die Befugnis zu erteilen, am Trimesterende über eventuelle im Budget verbliebene Mittel zu entscheiden. Weitere Beschlüsse betrafen das Ausschreiben einer Stelle als Jugendreferent/in beim Landesforum und das Beherbergen eines Alumni-Vereins im Forumshaus in Arad. Gemacht wurden mehrere Vorschläge für eine 2020 von Romfilateliaherauszugebende Briefmarke zu einem Jubiläum der Deutschen in Rumänien.

Erwin Josef Țigla informierte die Vorstandsmitglieder, dass am 25. Januar 2020 die landesweite Gedenkfeier anlässlich der 75 Jahre seit Beginn der Russlanddeportation in Reschitza stattfinden wird.

Bekanntgegeben hat Dr. Porr, dass am 22. November 2019 in Hermannstadt 30 Jahre DFDR und 50 Jahre deutsche Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders TVR in feierlichem Rahmen begangen werden sollen. Am gleichen Tag werden vorher der Vorstand und die Vertreterversammlung des DFDR tagen.

