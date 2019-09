Ausgabe Nr. 2641

Das 19. Treffen der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt (HDH) hat am vergangenen Wochenende unter dem Motto „Hermannstadt: Fenster zur Vergangenheit – Tor zur Zukunft“ in Dinkelsbühl stattgefunden. Ehrengast war Bischof Reinhart Guib, der am Samstag die Festrede hielt und am Sonntag im Gottesdienst predigte. Einen Bericht über das Treffen können Sie in unserer nächsten Ausgabe lesen. Unser Bild: Nach dem Gottesdienst stellten sich der Bischof und fünf vom neu gewählten HDH-Vorstand zum Gruppenbild auf: Rudi Klubitschko (1. stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer), Dagmar Dusil Zink (Vorsitzende), Bischof Guib, Marianne Hügel (Schatzmeisterin) Gerlinde Schuller (Schriftführerin) und Brigitte Kräch (Beisitzerin). Foto: Beatrice UNGAR