Ausgabe Nr. 2634

Die Modewoche Feeric Fashion Week fand vom 17. bis 21. Juli d. J. nun schon zum zwölften Mal in und um Hermannstadt statt. Unser Bild: Am 19. Juli verwendete der Modedesigner Pif Stefano am Hermannstädter Internationalen Flughafen das Gepäckband als Laufsteg und ließ Männer seine avantgardistisch angehauchten rosafarbenen Kreationen aus der Kollektion ,,Monolog 20.19″ präsentieren.

Foto: www.feeric.ro