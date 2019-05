Deutsches Sprachdiplom

Ausgabe Nr. 2625

119 ZwölftklässlerInnen von der Brukenthalschule haben am Mittwoch der Vorwoche die DSD-Sprachdiplome in feierlichem Rahmen in der Aula entgegengenommen. Schulleiterin Monika Hay sagte: „Wir sind besonders stolz auf euch.“ Sie dankte auch den drei Deutschlehrerinnen Dietrun Arendt, Tita Mihaiu und Alina Helbet, die die SchülerInnen vorbereitet hatten und begüßte als Gäste den Deutschen Konsul Hans Erich Tischler und die Fachberaterin Birgit van der Leeden, die die Diplome überreichten. Unser Bild: Nach der Feierlichkeit stellten sich alle zum Gruppenbild vor der Brukenthalschule auf. Foto: Fred NUSS