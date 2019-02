2611

„Wintermagie mit Jakob Hausmann“ heißt die Veranstaltung, die an diesem Wochenende im „Ferdinand I al României“-Restaurant im Eishotel am Buleasee auf 2.000 Meter Höhe stattfinden wird. Am 8. und 9. Februar bereitet der Meisterkoch Jakob Hausmann von dem „Mica Elveţie” (Kleine Schweiz) benannten Restaurant aus Bukarest in seiner bewährten originellen Art Gerichte aus den historischen Provinzen Rumäniens zu. Die Aktion ist Teil des Programms Hermannstadt Europäische Gastronomische Region 2019. Anmeldungen unter bookings@hotelofice.ro oder Tel. 0726-23.44.17. Wer nicht dabei sein kann, kann die Show live auf Facebook verfolgen unter @hotelofice bzw @SibiuRegiuneGastronomicăEuropeană. Unser Bild: Ende Januar wurde die Eiskirche ebenda eröffnet. Foto: www.hotelofice.ro