Ausgabe Nr. 2608

Der traditionelle Neujahrsempfang des Bischofs der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Reinhart Guib (Bildmitte, im Hintergrund), und seiner Gattin Henriette Guib (1. v. l., im Hintergrund) fand am Freitag, den 11. Januar, im Festsaal im Bischofspalais statt. Die Wortmeldungen der Vertreter der Kirche, des Deutschen Forums, des Deutschen Konsulats u. a. bezogen sich allesamt auf die Jahreslosung „Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15). Unser Bild: Zur musikalischen Untermalung gehörte auch das „Salve Mater“ aus dem Heltauer Missale in einer Fassung von Brita Falch-Leutert gespielt von der Hermannstädter Stadtkantorin Brita Falch-Leutert (Harfe) und dem Musikwart der EKR, Jürg Leutert (Portativ). Foto: Fred NUSS