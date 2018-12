Weihnachts- und Neujahrsbotschaft von Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor

Ausgabe Nr. 2606

Neben den vielen Investitionen im Bereich Infrastruktur, Kindergärten, Schulen, Sport- und Freizeitanlagen wurden auch im Jahr 2018 zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Gemeinschaftsprojekte mit Zuschüssen von der Stadt organisiert. Wir hatten zahlreiche Besucher und konnten im Bereich Tourismus zwei Mal richtig punkten, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Zeitschrift National Geographic setzte Hermannstadt auf die Liste der „coolsten Reiseziele 2019″ und laut dem bekannten Hotel- und Reiseführer Guide MichelinReisemagazin ist Hermannstadt die einzige 3-Sterne-Stadt aus Rumänien. Wir dürfen dankbar sein und uns freuen.

Dankbar und herausgefordert sind wir auch als Partner des Kreisrats und der Stadt Mediasch in dem Projekt Hermannstadt Europäische Gastronomische Region 2019, dessen offizieller Start mit einer Präsentation in Bukarest am 21. November stattgefunden hat und von dem Staatspräsidenten Rumäniens, Klaus Johannis, beehrt worden ist.

Schon 2018 standen viele Veranstaltungen unter dem Zeichen der Gaumenfreuden und Sie dürfen im nächsten Jahr in diesem Bereich auf interessante Überraschungen gefasst sein.

Da Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür stehen, möchte ich auch an dieser Stelle unterstreichen, dass Feiertage nur gemeinsam gefeiert werden können. So z. B. auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring, der 2018 zum zwölften Mal erfolgreich stattfindet und wo Sie in der Silvesternacht mit ihren Freunden und Gästen auf gute Gesundheit und ein erfolgreiches Neues Jahr anstoßen können.

Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr 2018!

Astrid FODOR

Bürgermeisterin

Hermannstadt