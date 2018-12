20. Auflage des Ioan Macrea-Festivals

Ausgabe Nr. 2604



Einen insgesamt dreizehnstündigen Folkloremarathon veranstaltete das Ensemble „Cindrelul – Junii Sibiului“ vom 27. bis 29. November in der Transilvania-Hallezum Gedenken an den Gründer des Ensembles, Ioan Macrea. Alle drei Abende wurden von Iuliana Tudor moderiert und es gab Direktübertragungen auf TVR 3. Unser Bild: Ehrengast des Abends am 29.November war das Nationale Folkloreensemble „Kolo“ aus Serbien, das in diesem Jahr sein 70. Gründungsjubiläum gefeiert hat.

Foto: Beatrice UNGAR