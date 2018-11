Ausgabe Nr. 2601

Am frühen Nachmittag wurden am Freitag der Vorwoche auf dem Großen Ring die neuen Elektrobusse präsentiert, die auf den Tursib-Linien Nr. 5 und Nr. 13 verkehren werden. Unser Bild: Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor (links außen) sowie Vertreter der Presse und der Firma, die die Busse produziert, machten in einem der neuen Elektrobusse eine Rundfahrt.

Foto: Răzvan NEGRU