Tanzgruppentreffen der ADJ

Bei dem von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien e.V. (ADJ) veranstalteten Tanzgruppentreffen der deutschen Volkstanzgruppen aus Rumänien, das vom 25. bis 28. Oktober in Hermannstadt stattgefunden hat, nahmen rund 200 Jugendliche aus Siebenbürgen, dem Banat und dem Altreich teil. Bei der öffentlichen Vorstellung am Samstag im Festsaal der Astra-Bibliothek präsentierte jede Gruppe eigene, für ihre Region typische Tänze vor einem zahlreichen Publikum.Unser Bild: Die Tanzgruppe des Hermannstädter Jugendforums. Foto: Andrey KOLOBOV