Hermannstädter Bürgermeisteramt veranstaltete Jahrhundertfeier-Event

Ausgabe Nr. 2597

„1.1. Der französische General Berthelot wird festlich empfangen. – 2.1. Zu Ehren der Anwesenheit des Generals Berthelot findet auf dem Großen Ring ein Festzug der rumänischen Landbevölkerung statt“. So lauten die ersten beiden Eintragungen für das Jahr 1919 in der „Chronik der Stadt Hermannstadt“ von Emil Sigerus. Diesem Ereignis gewidmet war am Samstag Abend ein Event zu Rumäniens Jahrhundertfeier – gefeiert wird in diesem Jahr die Vereinigung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien 1918 – das von dem Bürgermeisteramt in Partnerschaft mit der Bodentruppenakademie Hermannstadt und Continental Automotive Systemsveranstaltet und im Rumänischen Fernsehen (TVR1), moderiert von Iuliana Tudor direkt übertragen wurde.

Dabei wurde zunächst unter der Regie von Radu-Alexandru Nica der Empfang des französischen Generals Henri Berthelot am 2. Januar 1919 auf dem Großen Ring in Hermannstadt nachgestellt. An der Militärparade nahmen 300 Offiziersschüler teil, an dem anschließenden Festzug der Landbevölkerung in authentische Volkstrachten gekleidete Bewohner und Bewohnerinnen von Alzen, Arpașu de Jos, Freck, Baassen, Henndorf, Kirchberg, Cugir, Gura Râului, Rășinari, Sadu, Săliște, Schellenberg, Neppendorf und Talmesch.

Die zahlreichen Zuschauer zollten allen herzlichen Beifall, fotografierten fleißig mit ihren Mobiltelefonen und freuten sich auch darüber, dass auf einem Riesenbildschirm alles zu sehen war. Es war ein echtes Erlebnis für alle.

Im Anschluss an den Festzug traten das Folkoreensemble Cindrelul Junii Sibiului und der Marin Constantin-Madrigal-Chor auf der Bühne am Großen Ring auf und zum Abschluss gab es eine Party für junge Leute mit elektronischer Live-Musik.

Beatrice UNGAR