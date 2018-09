Der erste Schultag

Ausgabe Nr. 2593

Der Club „Hilfe für Sibiu/Hermannstadt e.V.“ aus Marburg hat Schulmöbel an die Schule Nr. 8 in Hermannstadt gespendet. „Durch Zufall erfuhren wir, dass im Umkreis von Willingshausen drei Schulen zusammengelegt und die vorhandenen Möbel ‚entsorgt‘ werden sollten! Dabei handelte es sich um über hundert Stühle, mehr als fünfzig Tische, Lehrerpulte, Regale und große Tafeln in tadellosem Zustand“, sagt Carola von Winterfeldt, die sich für diese Spende einsetzte.Unser Bild: Auch in der Vorbereitungsklasse B (Lehrerin Camelia Brad) freuten sich am ersten Schultag die Schülerinnen und Schüler über die gespendeten Pulte und Stühle.

Foto: Fred NUSS