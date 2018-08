Freie Tage und Redaktionsrenovierung

Ausgabe Nr. 2589

Die nächste Ausgabe der Hermannstädter Zeitungerscheint am 24. August, da die rumänische Regierung im Anschluss an den arbeitsfreien 15. August (Mariä Himmelfahrt) auch den 16. und 17. August zu arbeitsfreien Tagen erklärt und damit den staatlichen Angestellten Miniferien beschert hat. Ab Montag, den 13. August, ist die Redaktion wieder in den Räumen in der Wiesengasse/Tipografilor 12 zu finden.

Unser Bild: Mittwoch fand die Übergabe der rundum sanierten Räumlichkeiten im Beisein der Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt (die Eigentümerin des Hauses) – Verwalter Victor Drăgan (1. v. r.) und Pfarrer Klaus Martin Untch (2. v. r.) – der Vertreterinnen der HZ – Chefredakteurin Beatrice Ungar (2. v. l.) und stellvertretende Chefredakteurin Ruxandra Stănescu (3. v. l.) – und des Handwerkers Andrei Militaru (1. v. l.) statt.

Foto: Fred NUSS