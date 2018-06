Johannis kandidiert ein zweites Mal

Ausgabe Nr. 2583

Wiedersehen nach 40 Jahren:Rund 40 Absolventen des Jahrgangs 1978 der Brukenthalschule feierten am Wochenende ihr 40. Klassentreffen. Viele waren seit 30 oder gar 40 Jahren nicht mehr in ihrer Heimatstadt gewesen. Nachdem sie am Freitag einen Ausflug zum Buleasee erleben durften, trafen sie sich am Samstagvormittag zur feierlichen Klassenstunde in der Aula der Brukenthalschule. Unser Bild: Im Namen der Lehrer sprach Physiklehrer Hans Birk (stehend) ein Grußwort. Der Staatspräsident Rumäniens, Klaus Johannis, (1. v. l.) war zur Freude seiner ehemaligen Schulkolleginnen und -kollegen dabei – er hatte schon auf dem Schulhof gegenüber der Presse erklärt, dass er „fest entschlossen“ sei, für ein weiteres Mandat als Staatspräsident zu kandidieren.

Foto: Beatrice UNGAR