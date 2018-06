Streiflichter von der 13. Auflage der „Begegnung auf dem Huetplatz“

Ausgabe Nr. 2580

„In Deutschland zu Hause, in Hermannstadt daheim“. So paraphrasierte Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor das Motto des Großen Sachsentreffens 2017, das Anfang August in Hermannstadt stattgefunden hat – „In der Welt zu Hause, in Siebenbürgen daheim“ – in ihrem Grußwort zur Eröffnung der 13. „Begegnung auf dem Huetplatz“, wie das Treffen der Hermannstädter von nah und fern genannt wird, das seit 1994 jedes zweite Jahr in Hermannstadt veranstaltet wird. Vor allem jenen aus Deutschland, Australien und Österreich angereisten gebürtigen Hermannstädtern sagte die Bürgermeisterin: „Sie gehören zu uns und zu dieser Stadt.“

In diesem Jahr fand das Treffen vom 25. bis 27. Mai statt und zum Auftakt gab es Theater. Die deutsche Abteilung des Radu Stanca-Nationaltheaters führte am frühen Freitagnachmittag Lutz Hübners „Die Firma dankt“ auf.

Im Anschluss traf man sich zur Eröffnung im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums. Das Forumshaus war an diesen drei Tagen Dreh- und Angelpunkt der Begegnung, die wegen den Renovierungsarbeiten an der evangelischen Stadtpfarrkirche – am Samstag präsentierte Stadtpfarrer Kilian Dörr dieses Projekt in der Ferula – nicht auf dem Huetplatz ausgetragen werden konnte. An dieser Tatsache schien sich aber niemand so richtig zu stoßen. Die Stimmung war gehoben, alle Programmpunkte gut besucht sowohl von den Hermannstädterinnen und Hermannstädtern von hüben als auch von jenen von drüben.

Beatrice UNGAR