Eine hervorragende PersÃ¶nlichkeit

Georg Fischer-Büste in Bistritz enthüllt

„Zweifelsohne ist es recht und billig, dass wir heute die Büste von Georg Fischer enthüllen, die Büste eines Mannes, dessen Leben mehr denn das jedes anderen untrennbar mit dieser Schulinstitution verbunden ist“, unterstrich der Bistritzer Stadtpfarrer Dieter Krauss. Die Schule sei doch das Lebenswerk dieses Mannes.

Vergangenen Samstag wurde nämlich im feierlichen Rahmen im Schulhof des Liviu Rebreanu-Nationalkollegs in Bistritz die Büste von Georg Fischer enthüllt, von 1882 bis 1914 Direktor des Evangelischen Gymnasiums A. B. und zugleich „Schöpfer“ dieses Schulgebäudes. Den Bemühungen um die Errichtung des neuen Gebäudes des Bistritzer Obergymnasiums hat Fischer fast zwanzig Jahre seiner achtzig Lebensjahre gewidmet.

Bei der Feierstunde überreichte Bürgermeister Ovidiu Crețu den Vogelstrauß mit dem Hufeisen, der auch auf dem Wappen von Bistritz zu sehen ist, die Exzellenztrophäe der Stadt, an Bildhauer Mircea Mocanu, den Autor der Büste. Mit der Silbermedaille zeichnete der Bürgermeister den Vorsitzenden der Heimatsortsgemeinschaft Bistritz-Nösen, Hans-Georg Franchy, für „die aktive Einbindung in die Aktionen und Projekte der Stadt Bistritz, für die Unterstützung der Stadt, deren Ehrenbürger er ist, in der Wiedererlangung und Förderung von europäischen Werten“ aus. Finanziert wurde die Büste durch die Heimatsortsgemein schaft HOG Bistritz-Nösen. Eine Silbermedaille hatte der Bürgermeister auch für Constantin Rus, den langjährigen Direktor der Schule vorbereitet, der bis 2017 im Amt gewesen ist, bei der Enthüllung aber nicht dabei war.

„Georg Fischer gehört zu den hervorragenden Persönlichkeiten der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und des Nösnerlandes“, erinnerte Stadtpfarrer Dieter Krauss. Fischer sei am 17. Oktober 1843 in Minarken als Bauernsohn geboren, wo er dem Dorfschullehrer durch seine hohe Begabung augefallen sei. Dieser habe den Eltern empfohlen, ihn am Evangelischen Gymnasium in Bistritz einzuschreiben. Nach den Studien der klassischen Philologie und der Theologie an den Universitäten in Tübingen und Wien sei er als 22-Jähriger in die Heimat zurückgekehrt, wo er zunächst als Lehrer am Pädagogischen Seminar und am Evangelischen Gymnasium in Sächsisch Regen unterrichtet hat. 1868 sei er als Professor an das Evangelische Obergymnasium nach Bistritz berufen worden. Aufgrund seiner pädagogischen und organisatorischen Fähigkeiten sei Georg Fischer erst zum Direktor der Evangelischen Mädchenschule und 1882 zum 99. Direktor des Evangelischen Gymnasiums A. B. in Bistritz berufen worden. Das Gebäude des Gymnasiums auf dem Marktplatz der Stadt, an der Stelle, wo heute die Statue von Andrei Mureșanu steht, habe schon lange nicht mehr den Anforderungen des modernen Unterrichts entsprochen. Fischer habe sich beim Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde um die Errichtung eines neuen, entsprechenden Gebäudes bemüht. Das Presbyterium habe 1892 zugestimmt. Das alte Gymnasialgebäude sei der Stadt verkauft worden. Da aber der erhaltene Betrag von 120.000 Kronen für den Neubau nicht ausgereicht habe, habe Fischer eine großangelegte Spendensammlung begonnen, die rund 157.000 Kronen eingebracht habe. Zu den Spendern zählten sächsische Bankinstitutionen, Einzelpersonen, fast alle evangelischen Gemeinden des Nösnerlandes, aber neben sächsischen Spendern auch jüdische, ungarische und rumänische ehemalige Schüler des Gymnasiums. Verschiedene Grundstücke auf der Fleischerallee seien erworben worden. Nachdem das Kulturministerium in Budapest über 190.000 Kronen beisteuerte, habe man das Projekt in Angriff nehmen können. Der Bau habe mit der Grundsteinlegung am 1. April 1908 durch Bischof Friedrich Teutsch begonnen wobei im Herbst 1910 das Gebäude schon in Gebrauch genommen werden konnte. „Das Gymnasium war seinerzeit die modernste und großangelegteste Schuleinrichtung der Siebenbürger Sachsen“, betonte Krauss. „Auch heute beeindruckt das Gymnasialgebäude durch seine Größzügigkeit, durch seine hellen Räume und modernen Einrichtungen“. Insgesamt 32 Jahre habe Georg Fischer als Direktor an dieser Schuleinrichtung gewirkt, davon 4 Jahre im neuen Gebäude. 1914 sei Fischer in den Ruhestand getreten, habe weiterhin aber als Prediger der evangelischen Kirchengemeinde gewirkt. Im Alter von 80 Jahren verstarb Georg Fischer 1923.

Bereits in der Zwischenkriegszeit soll eine Gedenktafel an Georg Fischer erinnert haben, die dann aber in den Wirren der Nachkriegszeit verschwunden sein soll.

Moderiert wurde die Enthüllung der Büste von Dorel Cosma, dem Direktor des Städtischen Kulturzentrums in Bistritz, der auf die Bedeutung der deutschen Schule in Bistritz und Siebenbürgen einging.

Die neue Direktorin, Suzana Gălățean, führte durch die Geschichte der Schule nach 1945. Nach mehreren Namenswechseln trägt die Schule seit 1999 den Namen „Colegiul Național Liviu Rebreanu“ . 1981 soll die letzte deutsche Klasse vor der Wende abgeschlossen haben, 1997 wurden die deutschen Klassen wieder eingeführt.

Hans-Georg Franchy unterstrich die Bedeutung des Erhaltes des deutschsprachigen Unterrichts hier, einerseits sei dies im Geiste der deutschen Geschichte der Stadt, andererseits sei das Beherrschen einer zusätzlichen Sprache ein großer Vorteil. Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums wies auf die Unterstützung seitens lokaler Gemeinschaften hin, da einige Probleme nur durch diese Unterstützung zu lösen seien.

Das Gebäude wurde von der evangelischen Kirchengemeinde für 99 Jahre der Stadt zur Verfügung gestellt, mit der Bedingung, einen deutschen Klassenzug zu erhalten sowie dieses zu sanieren. Bürgermeister Crețu hat für die Sanierung insgesamt 9 Millionen Euro, wobei etwa 2 Millionen aus eigenen Mitteln kommen und der übrige Teil durch das Programm für Lokale Entwicklung, veranschlagt.

Als Gäste dabei waren u. a. Ulrich Stücker, Bürgermeister von Wiel, der Partnerstadt von Bistritz und Doina Pană, Ministerin für Wasser- und Forstwirtschaft.

Eine blaue Schülermütze mit einem dicken goldenen Streifen stach hervor. Es war die Mütze der 4. Gymnasialklasse des ehemaligen Deutschen Evangelischen Gymnasiums A. B., die Reinhold Erich Kohlruss aufgesetzt hatte. Er hatte sie extra zu diesem Anlass nachmachen lassen. Eine solche Mütze hatte er hier im Schuljahr 1943/1944 als Schüler getragen. „Ich war sieben Jahre alt und schritt mit meiner Mutter durch diese Türe hier”, erinnert sich Kohlruss. 1937 habe er die erste Klasse absolviert, er war „alphabetisiert“, er konnte schreiben, allerdings nur in deutscher Sprache und gotisch. In der vierten Klasse sei Rumänisch dazu gekommen und erst zu diesem Zeitpunkt habe man auch das lateinische Alphabet gelernt. 1944 sind die Sachsen evakuiert worden. Kohlruss gehörte zu den evakuierten Menschen, die in der sowjetischen Besatzungszone gelandet sind, und die alle repatriiert wurden. Somit kam er wieder nach Bistritz. „Wir kamen hier an, waren heimatlos, staatenlos, rechtlos. Mit Ach und Krach wurde ich in dieses Gymnasium aufgenommen und habe die neunte bis zur zwölften Klasse und das Abitur in der rumänischen Sprache gemacht. Ich war zeitweise der einzige Sachse, der am Gymnasium Schüler war“, erinnert sich Kohlruss.

Gegenwärtige Schüler der Schule waren bei der Enthüllung der Büste leider nicht dabei.

„Ich fühle mich in der Pflicht, meinen Kindern, Enkeln, Urenkeln von dem Geist des Mannes, der mit ungeheurem Fleiß und Schaffensfreude das schöne Gymnasium geschaffen hat, etwas weiterzugeben“, sagte stolz Gertrud Guni. Gertrud Guni, geborene Bock, ist eine der Urenkelinnen von Fischer, die gemeinsam mit ihren eigenen Nachkommen und den beiden weiteren Urenkelinnen – Elke Flentge, geboren Förster, und Sigrid Sighișorean, geborene Bock, – zur Enthüllung der Büste von Georg Fischer aus Deutschland angereist war. Zwei Urenkel Georg Fischers seien auch Lehrer geworden, und der eine von ihnen sogar Direktor an einem Gymnasium in Deutschland, bemerkte Elke Flentke. Die Nachkommen Fischers haben sich übrigens nicht alle untereinander gekannt und erst mit der Gelegenheit des Jubiläums des 100-jährigen Bestehens des Schulgebäudes kennengelernt, verriet Sigrid Sighișorean.

Werner FINK

Foto 1: Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, bei seiner Ansprache. Links außen die Büste von Georg Fischer.

Foto 2: Vertreter der Nachfahren des Geehrten vor der Büste ihres Vorfahren.

Fotos: der Verfasser