Das von dem Siebenbürgenforum und dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e. V. veranstaltete Sachsentreffen 2017 wird am 4. August, 10 Uhr, auf dem Großen Ring in Hermannstadt feierlich eröffnet. Bis 18 Uhr treten hier siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppen aus Siebenbürgen, Österreich und Deutschland auf. Am Samstag, dem 5. August, ab 10.30 Uhr, findet der Trachtenumzug ab Huetplatz zum Großen Ring statt. Hier gibt es ein gemeinsames Platzkonzert der Blaskapellen, Auftritte der siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen und des rumänischen Volkstanz-Ensembles „Cindrelul – Junii Sibiului”. Das genaue Programm finden Sie in dem Programmheft, das zusammen mit dem Festabzeichen ab sofort im Forumshaus zu kaufen ist. Nähere Informationen auch unter www.siebenbuergen forum.ro/sachsentreffen/programm