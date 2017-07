Vollblutaraber vorgestellt

2539

Zum ersten Mal in Rumänien organisierte der Verein der Vollblutaraber eine Show

Bei der Farm Belvedere neben Hermannstadt wurde am Samstag zum ersten Mal in Rumänien ein Wettkampf für Vollblutaraber organisiert, jüngster Teilnehmer war das zehn Tage alte Fohlen Pelin.

Zappelige Fohlen betraten erstmals die Manege, zusammen mit ihren Mamas, die aufmerksam ihren Nachwuchs beobachteten. Die Kleinsten zogen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, geklatscht wurde eher wenig bei den Junioren, um die Tiere nicht zu erschrecken. Ihnen folgten erst die Jungstuten und dann die Junghengste, der Reihe nach wurden sie präsentiert und von den zwei Juroren – Nelly Hermanne aus Belgien und Manfred Neubacher aus Österreich – bewertet.

Das Publikum, hauptsächlich Kenner aus Rumänien, bewertete auch die Tiere, da konnte man auch Einzelheiten und den Züchtern und zu den auftretenden Tieren erfahren, denn einige davon sind in Rumänien bereits als Sportpferde bekannt – ihre Rasse wird besonders für Distanzrennen bevorzugt, auch in Rumänien ist die Tendenz steigend.

Unterbrochen wurde der Wettkampf von einem heftigen Sturm, die Pferde wurden in Sicherheit gebracht, die Zuschauer flüchteten in die Autos. Nach einer Stunde legte sich der Sturm und die Senioren kamen an die Reihe. Dabei wurden die geduldigen Zuschauer belohnt, denn die erwachsenen Hengste zeigten, warum ihre Rasse nicht nur teuer, sondern auch weltweit beliebt ist.

Ruxandra STĂNESCU

Die Jungstute Shanti Selenia aus Rumänien, Inhaberin Viluta Molnar, versucht – wie alle Jungpferde im Wettkampf – ihren eigenen Willen durchzusetzen, Jurorin Nelly Hermanne springt ihr aus dem Weg, Juror Manfred Neubacher (vorne) ist in Sicherheit. Foto: Ruxandra STĂNESCU