100 Mal schneller als Basketball

2538

Zwei Streetball-Turniere in Hermannstadt

„Und wuuuuusch, der Ball trifft.“ Ivan Popovic hebt die Arme im Zeichen des Sieges. Die Serben von Belgrade Olimp sind die neuen Gewinner der zweiten Auflage des „3×3 Sibiu Challenger“-Wettkampfes, der am Wochenende (15.-16. Juli) auf dem Theaterparkplatz und wetterbedingt im Sportsaal nebenan stattfand.

Der kleine Bruder des Basketballs wurde aber schon ein paar Tage zuvor gefeiert. Die 9. Auflage des bereits zur Tradition gewordenen „Sibiu Streetball“ wurde am 13. und 14. Juli auf speziell dafür eingerichteten Streetball-Courts, auf dem Theaterparkplatz veranstaltet. Organisatoren waren der Verein EcoSportTeam und die Agentur Grey Projects.

Langeweile war in Hermannstadt ab Donnerstag, den 14. Juli, ein Fremdwort. Sportfreunde und Basketballfans versammelten sich an den heißen Sommerabenden am Theaterparkplatz, um jungen und erwachsenen Amateur- und Profisportlern beim Spielen zuzusehen. Streetball oder 3×3 (weil je drei Spieler einer Mannschaft auf dem Spielfeld sind) ist das größte urbane Mannschaftsspiel der Welt und wird zum ersten Mal 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokyo als Disziplin dabei sein.

Es ist wie Basketball nur alles passiert viel schneller. Statt 24 Sekunden haben die Spieler bloß 12 Sekunden, um zu punkten und das gesamte Spiel dauert nur 10 Minuten. Das heißt, ein Streetball-Match ist 100 Mal dynamischer als ein Basketball-Match und umso spannender.

In Hermannstadt gab es gleich zwei Turniere: das schon bekannte „Sibiu Streetball“, an dem Teilnehmer ab 10 Jahren mitmachten und das 3×3 Sibiu Challenger, an dem die besten europäischen Teams teilnahmen. Die zwei Finalisten des Challenger-Turniers qualifizieren sich direkt für die World Tour, deren nächste Station in Prag sein wird. Neben den Gewinnern von Belgrade Olimp werden auch die Zweitplatzierten von Zemun Master in Prag Anfang August dabei sein.

Das „Sibiu Streetball“- Turnier in der Kategorie Open Herren gewannen ebenfalls Serben mit ihrem Team Zmajevi Beograd. Den zweiten Platz belegten die Hermannstädter von Choco Loco. Bei den Damen setzten sich die Rumäninnen von RA Devils im Finale der Kategorie +15 Open Damen durch.

Die nächste sportliche Veranstaltung, die vom Hermannstädter Verein EcoSportTeam in Zusammenarbeit mit der Agentur Grey Projects organisiert wird, ist die 4. Ausgabe der „Strongman Championsleague Rumänien 2017“, die am 16. September auf dem Großen Ring stattfinden wird. Die kräftigsten Männer der Welt werden in verschiedenen Proben ihre Stärke unter Beweis stellen.

Cynthia PINTER

Einen Check von 6.000 Dollar und die Qualifikation in die World Tour gewannen die Serben von Belgrade Olimp.

Foto: Tibi HILA