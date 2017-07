„Die Zeit vergeht, die Farben bleiben”

2538

Die 3. Auflage des „International Street Art Festival Sibiu” hat stattgefunden

Spätestens beim Schulbeginn werden viele Schüler und Lyzeaner nicht schlecht staunen, wenn sie die neuen Wandgemälde sehen, die bei der 3. Auflage des „Sibiu International Street Art Festivals” (SISAF) entstanden sind. 48 riesige und hauptsächlich sehr bunte Malerein erfrischen die bisher hauptsächlich grauen Wände mehrerer Schulen und Lyzeen in Hermannstadt, 17 davon sind dieses Jahr entstanden, 31 in den vergangen zwei Jahren, gemalt von bekannten rumänischen und internationalen Künstler.

Pünktlich zum Festivalbeginn startete auch der Regen, begleitet von Windböen, so dass das Klettern auf bereits vorbereiteten Gerüsten nicht in Frage kam. Die Fans des Festivals ließen sich vom Wetter nicht stören und besuchten inzwischen die Ausstellungen und Vorstellungen, die das Festival begleiteten. Dafür mussten sich die meisten Künstler an den Tagen danach beeilen, um rechtzeitig fertig zu werden, denn der krönende Abschluss des Festivals war eine Stadtführung durch Hermannstadt, bei der die Kunstwerke besichtigt werden konnten.

1.400 Quadratmeter Wand wurden dieses Jahr bemalt, 27 Künstler aus Rumänien und Urka aus Italien und Wasp Elder aus Großbritanien haben mitgemacht. Neu war dieses Jahr eine Wandmalerei, die nicht auf einer Schule entstanden ist, sondern auf einem Wohnblock, und zwar in der Gorăslăului-Straße Nr. 1, bemalt von Pisica Pătrată. Die Malerei auf dem Wohnblock stellte eine neue Herausforderung für die Organisatoren von der „Art Factory Transilvania” dar, denn die Genehmigungen dafür waren viel schweiriger zu erhalten als bisher. Das war ein wichtiger Schritt für diese Auflage. So können die Organisatoren vorplanen, in welche Richtung sich das Festival in den nächsten Jahren entwickeln kann.

Während die Künstler gearbeitet haben, wurden am Huetplatz auch weitere Veranstaltungen organisiert. Nicht sehr begeistert über die zwei Konzerte waren die Anwohner und mehrere Hermannstädter, denn die lauten Bässe sind für die Evangelische Kirche bestimmt nicht das Beste. Davon ließen sich die Zuschaer nicht stören, es wurde getanzt und mitgesungen, denn sowohl „Şuie Paparude”, als auch „Dragonu AKA 47” haben in Hermannstadt ihre Fans, die die Chance ergriffen, ihre Lieblingsband kostenlos auf der Bühne zu sehen.

Auch die Live-Painting-Events haben viele Zuschauer angezogen, denn nicht sehr oft kann man berühmten Künstlern beim Malen zusehen und sogar ein paar Tips und Tricks erhalten. Zwar ist die Straßenkunst in Rumänien noch nicht so bekannt – übrigens, Straßenkunst ist nicht gleich Graffiti, die mehr mit der Schrift gemeinsam hat als mit der Malerei -, doch die Bewegung wird von Jahr zu Jahr größer. Und unter den Kindern, die jetzt die Gelegenheit hatten, so richtig sorgenlos die Farbsprays zu benutzen, waren vielleicht zukünftige Künstler dabei.

Beendet wurde das Festival mit einer Besichtigungstour, bei der etwa 100 Zuschauer mit Fahrrädern, Skateboards und „urbanen Fortbewegungsmitteln” dabei waren. Erwartet wurden sie von den Künstlern, die auch ein paar Abschlussworte sagten. Inzwischen sind die Künstler weg, die in Rumänien einzigartige Tour kann man weiterhin machen. Unter www.streetartfestival.ro findet man Infos zu den Orten, wo die Wandmalereien zu sehen sind und auch kurze Beschreibungen der Arbeiten dazu.

Ruxandra STĂNESCU

Foto 1: Die Kunst soll nicht nur das Auge erfreuen, man darf dabei auch ruhig „mitdenken”: Mit leerem Blick begießt der Mann sein Smartphone mit einer Pflanzen-App. „Green Hope” (grüne Hoffnung) ist der Titel der Arbeit des italienischen Künstlers Urka.

Foto 2: Die jüngsten Teilnehmer waren begeistert über die Stencil-Technik, die von mehreren Künstlern live vorgestellt wurde. Dabei durften die Kinder nicht nur zuschauen, sondern auch üben.

Fotos: SISAF