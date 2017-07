Kochmarathon und Konzerte

2538

Das zweite „Multikulturelle Festival” hat im Freilichtmuseum stattgefunden

Die zweite Auflage des Festivals „Astra Multicultural” hat vom 10. bis 16. Juli im Freilichtmuseum stattgefunden. Konzerte, Tanzaufführungen, Werkstätte, Handwerkermarkt und ein kulinarischer Marathon waren im Programm, mitgemacht haben Minderheitenvertreter aus Rumänien.

„Dieses Festival befindet sich erst am Anfang”, erklärte Ciprian Anghel Ștefan, der Direktor des Astra-Museums, „wir hoffen, dass es in den nächsten 10-15 Jahren ein großes Festival sein wird, auf das wir richtig stolz sind.” Die erste Auflage des Festivals wurde im Rahmen des Projektes „Offenes Patrimonium” organisiert, die zweite wurde vom Astra-Museum und dem Kreisrat mit 200.000 Lei und vom Lokalrat mit 80.000 Lei finanziert.

Knapp 17.000 Besucher sind der Einladung für diese „kleinere Auflage” des Festivals gefolgt und waren sehr gut beraten, denn das Programm war sehr vielfältig für Groß und Klein. Organisiert wurde eine wissenschaftliche Konferenz und Werkstätten für die Kleinen, bei denen sie die traditionellen Handwerke kennen lernen konnten.

Die meisten Besucher kamen um die Mittagszeit, denn da wurde von Vetretern der Minderheiten nach alten traditionellen Rezepten gekocht und gebacken. Die Gerichte waren sehr vielfältig und die meisten Zuschauer hatten Mühe, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Dafür zu entrichten war eine Spende von mindestens 10 Lei, für das Geld soll ein Museumsobjekt restauriert werden. Diese Spende wurde diesmal zum ersten Mal eingeführt, um somit den Andrang bei den Kesseln zu zügeln. Der Preis war symbolisch für das leckere Essen, die Kessel waren schnell und ereignisfrei leer.

Großen Erfolg hatten die Fischgerichte der Lipovener, gekocht hat diesmal eine Gruppe aus dem malerischen Dorf Mila 23 im Donaudelta. Axenia Mihail brachte dabei die Rezepte ihrer Großmutter mit. Sehr großen Erfolg hatte die süße Fischsuppe Storceac, die mit dem traditionellen Fischborsch gar nichts am Hut hat. Dazu gab es auch Fischfrikadellen, gebratenen Fisch und jede Menge Mujdei, dass einem beim Vorbeigehen das Wasser im Mund zusammen lief. Mihail: „Unsere Gruppe kocht zum vierten Mal in Hermannstadt, mit viel Liebe und Freude und ich denke, die Leute waren zufrieden. Die Küche in den Dörfern des Donaudelta ist unterschiedlich. Wir sind zum Beispiel Altlipovener und haben eine andere Küche als die Ukrainer in Sfântu Gheorghe. Wir freuen uns sehr, dass gerade unsere Minderheit unter denen im Donaudelta eingeladen wurden, bei dem Kochmarathon mitzumachen.”

Nach dem Essen gingen die meisten Besucher zu den Handwerkerständen, da konnten sie nicht nur einkaufen, sondern auch mit den Künstlern erzählen. Abends wurde es dann wieder richtig lebendig im Museum, denn die Konzerte zogen ihr eigenes Publikum an.

Die Folk-Band Phoenix musste wegen des Regens das Konzert für den nächsten Abend verschieben, letztendlich ein großes Glück für die richtigen Fans, die nicht flüchteten, denn die Bandmitglieder ließen sich für eine Jam Session in einer Hermannstädter Bar begeistern. Auch am Abend danach war die Bühne am See ein gesuchter Ort, Nicolae Furdui-Iancu konnte auch sein Publikum erfreuen.

Bis das nächste „Multikulturelle Festival” organisiert wird, können sich Hermannstädter und Besucher an diesem Wochendende von dem Keramikfestival im Freilichtmuseum begeistern lassen.

Ruxandra STĂNESCU

Foto 1: Die ersten Regentropfen fielen genau als Nicu Covaci (ganz rechts) mit Phoenix und Arhaic Rock auftraten. Kurze Zeit später goss es richtig und das Konzert wurde verschoben.

Foto 2: „Taraful din Băbiciu” aus dem Kreis Olt.

Fotos: Mugur FRĂȚILĂ