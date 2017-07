Leider ohne Klezmer

2538

Klassik-Konzert auf dem Huetplatz

Am Samstag lud das Den Haager Jugendsinfonieorchester auf dem Hermannstädter Huetplatz zum Konzert ein. In wunderschöner Kulisse und zu unerwartet gutem Wetter präsentierten sie Stücke von Strauss, Weber und Enescu. Dabei sollten die jungen Musiker eigentlich musikalisch von der niederländischen Musikgruppe Di Gojim begleitet werden, die mit ihrer Klezmermusik dem Auftritt eine wohl noch besondere auditive Ästhetik verliehen hätten.

„Und nun spielen wir die neunte Sinfonie von Antonín Dvořáks, die wohl schönste auf der ganzen Welt“, leitet der Dirigent des Den Haager Jugendsinfonieorchesters, Marijn Simons, das nächste Stück ein. Der Huetplatz ist gut gefüllt, trotz Regenvorhersage scheint die Sonne auf rund 50 Musiker und Musikerinnen. Momentan sind sie auf Tour, geben Konzerte in mehreren rumänischen Städten und am heutigen Samstagabend sind sie in Hermannstadt.

Musikalisch unterstützt werden sollte das Jugendorchester eigentlich von der niederländischen Musikgruppe Di Gojim, so zumindest steht es auf dem offiziellen Veranstaltungsflyer. Allerdings ist von ihnen auf dem Huetplatz weit und breit nichts zu sehen. Wie sich später herausstellen sollte, konnten sie wegen eines Fehlers im Planungsablauf ihrer Tour nicht nach Hermannstadt kommen. Sehr schade, denn ihr musikalisches Konzept ist durchaus interessant. Gegründet wurde die Band Di Gojim von Jaap Mulder und Sjaak van der Reijden vor 29 Jahren, heute bestehend aus aus insgesamt fünf Mitgliedern. Ihr Stil, wie Di Gojims Website verrät, lässt sich dem Klezmer-Genre zuordnen, ist aber auch durch Pop- und Jazzelemente geprägt. Die Klezmermusik ist jüdischen Ursprungs und bezieht sich auf eine besondere Volksmusiktradition, die um das 15. Jahrhundert entstand und geschichtlich durch die Zeit der Juden in der Diaspora geprägt ist. Die traditionelle Zusammensetzung einer Klezmer-Band umschloss zwei Violinen, ein sogenanntes Hackbrett (ein spezielles Saiteninstrument), ein Cello oder Kontrabass, sowie eine Flöte. Modernere Interpretationen dieses Musikgenres zeichnen sich durch ihren jazzigen Charakter und dem der Zirkus-Musik aus, Einflüsse, die auch Di Gojim für ihren musikalischen Auftritt adaptierten. Ihre Musik, schreiben sie, sei eine Mischung aus jüdischer Folkmusik und Balkanbeats.

Ein großartiger Gegensatz zu dem Den Haager Jugendsinfonieorchester, das neben Dvořák auch noch andere klassische Stücke im Gepäck hat. Wir hören Strauss, Weber, Saint-Saens und die Rumänische Rhapsodie, ein Werk des rumänischen Komponisten George Enescu. Es ist ein schönes, sehr harmonisches, aber auch unaufgeregtes Konzert. Obwohl Stimmung und Atmosphäre passen, fehlt es ein bisschen an frischem musikalischem Wind. Sehr schade, dass Di Gojim es nicht schafften bei dem Auftritt dabei zu sein. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal!

Nina DELEITER

Klassik-Konzert auf dem Huetplatz: Das Jugendsinfonieorchester aus Den Haag unter der Stabführung von Marijn Simons konzertierte auf seiner Rumänientournee am Samstag auf dem Huetplatz in Hermannstadt.

Foto: Fred NUSS