So lautet der Titel der Ausstellung mit Fotos von Thomas Duffé, die bis zum 6. August in der UAP-Galerie am Großen Ring zu besichtigen ist. Unser Bild: Der Fotograf Thomas Duffé und die Kuratorin der Ausstellung, Pia Ionescu-Liehn, bei der Vernissage am Samstag.

Foto: Fred NUSS