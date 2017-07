Nachrichten

2538

Ballettpremiere mit „Peer Gynt”; Feeric Fashion-Gala; Michelsberger Spaziergänge; Schön. Keramisch. Nützlich.; Ausstellung Victor Vasarely; Wandergesellen wieder da; Red Bull Romaniacs; Sommerkonzert in der Kirche; 3. Transilvanian Brunch; Night Cross Challenge; Horror- und Fantasyfilme; Aufnahme für die 9. Klasse abgeschlossen; Fotowettbewerb; „Refogram”; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Ballettpremiere mit „Peer Gynt”

Hermannstadt. – Mit der Premiere der Ballettfassung von „Peer Gynt”, dem dramatischen Poem des norwegischen Schriftstellers Henrik Ibsen von 1876 und weiteren zwei neuen Tanzvorstellungen beschließt das Hermannstädter Balletttheater die Spielzeit 2016/2017 heute, 21 Uhr, auf dem Großen Ring. Der Eintritt ist frei.

Die junge Choreographin Aleisha Gardner (Neuseeland) hat für die „Peer Gynt”- Inszenierung die russische Bühnenbildnerin Mariia Ermolenko, die beiden Musiker Monica Florescu-Fernandez (Klavier) und Makcim Fernandez Samodaiev (Cello) und die Schauspielerin Emöke Boldizsár (Mutter von Peer Gynt) ins Boot geholt. Die Musiker spielen eigene Kompositionen und Musik von Alfred Schnittke bzw. Dmitri Schostakowitsch.

Es tanzen: Kirill Ermolenko (Peer Gynt), Claudiu Buldan (Teufel), Ayaka Nagai (Ingrid), Marco Palamone (Bräutigam), Naoya Kyuno (Ingrids Vater), Aina Sanxo (Solveig), Andreea Simionaș, Natalie Babis, Megan Reid (Milchfrauen), Florette Jager (die Frau in Grün), Joshua Legge (der Trollkönig), Myrna Squire (Anitra) und Jonathan Milton (der Seelensammler). (BU)

Feeric Fashion-Gala

Hermannstadt. – Die größte öffentliche Modeschau des Feeric Fashion-Festivals findet morgen, Samstag, den 22. Juli, ab 21 Uhr, auf dem Kleinen Ring statt. Der Eintritt ist frei. (BU)

Michelsberger Spaziergänge

Hermannstadt. – Die Konzertreihe „Michelberger Spaziergänge” beginnt am 23. Juli und wird an den folgenden Sonntagen bis Ende August fortgesetzt. Beim Eröffnungskonzert tritt das Ensemble „Trio Jubilate” – Melinda Samson (Sopran, Hermannstadt), Iuliana Cotîrlea (Violine, Hermannstadt) und Noémi Miklós (Orgel, Klausenburg) – mit István Csata (Viola da gamba, Klausenburg) als Gast auf.

Der Eintritt an allen sechs aufeinanderfolgenden Sonntagen um jeweils 17 Uhr ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen.

Im Anschluss an jedes Konzert lädt die Michelsberger evangelische Gemeinde alle Anwesenden zu Kaffee und Hanklich in den Pfarrgarten ein. (RS)

Schön. Keramisch. Nützlich.

Hermannstadt. – Die Veranstaltungsreihe „Schön. Keramisch. Nützlich” findet im Freilichtmuseum vom 19. bis 23. Juli statt. Organisiert werden Workshops, Konferenzen und Kochwettbewerbe rund um das Thema Keramik. (RS)

Ausstellung Victor Vasarely

Michelsberg. – Durch die Victor Vasarely-Ausstellung im „Kunsthaus 7 B” in Michelsberg führt die Kuratorin Oana Ionel am Samstag, dem 22. Juli, 16 Uhr. Das Kunsthaus 7B befindet sich in der alten Schule am Gozelinusplatz 49. Die Ausstellung kann von Dienstag bis Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr besichtigt werden. (RS)

Wandergesellen wieder da

Hermannstadt. – Die Schauwerkstatt der Wandergesellen soll dieses Jahr auf dem Huetplatz aufgestellt werden. Am Montag, dem 24. Juli, 19 Uhr, findet die feierliche Eröffnung statt. Bis zum 3. September sind die Schauwerkstätten da, angeboten werden auch weitere Veranstaltungen, wie Konzerte, Filmabende und Vorträge. Das Projekt wird vom Verein „Gesellenherberge Hermannstadt” mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft e.V. Berlin und der Stadt Hermannstadt organisiert. (RS)

Red Bull Romaniacs

Hermannstadt. – Die 14. Auflage des Enduro-Wettkampfes „Red Bull Romaniacs” findet in Hermannstadt und Umgebung vom 23. bis 29. Juli statt, unter der Bezeichnung „Die Wilde”. Die Qualifikationen für den Prolog finden am Dienstag, dem 25. Juli, ab 8.30 Uhr auf dem Coposu-Boulevard, das Finale ebenda ab 17 Uhr. Der Coposu-Boulevard ist von Sonntag, den 23. Juli, ab 6 Uhr, bis Mittwoch, den 26. Juli, 6 Uhr, für den Kfz-Verkehr gesperrt. Näheres unter www.redbullromaniacs.com (RS)

Sommerkonzert in der Kirche

Hermannstadt. – Im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzertreihe in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Dienstag, dem 25. Juli, 18 Uhr, László Kristófi aus Großwardein/Oradea. Der Eintritt kostet 10 Lei, die Karten werden an der Abendkasse verkauft. (RS)

3. Transilvanian Brunch

Waldhütten/Valchid. – Der dritte Transilvanian Brunch des Jahres findet am Samstag, dem 29. Juli, ab 11 Uhr, in der Kirchenburg in Waldhütten statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Reservierungen sind nötig, per E-Mail contact@my transylvania.ro oder telefonisch (zwischen 9 und 18 Uhr) unter 0745-27.86.24 bzw. per SMS an 0745-BRUNCH. Für Erwachsene wird eine Spende von 75 Lei pro Person erwartet, für Kinder unter 14 Jahren ist die Teilnahme kostenlos. (BU)

Night Cross Challenge

Hermannstadt. – Zu einem Nachtlauf im Freilichtmuseum lädt die Hermannstädter Athletin Daniela Cârlan am 25. August ein. Gelaufen werden 4,5 km bzw. 9 km, die Teilnahme kostet 50 Lei. Näheres und Einschreibungen unter ht tp://acceptaprovocarea.com/project-details/night-cross-challenge. (RS)

Horror- und Fantasyfilme

Birthälm/Biertan. – Die sechste Auflage des Horror- und Fantasyfilmfestivals „Full Moon” (Vollmond) findet vom 10. bis 13. August in Birthälm statt. Gezeigt werden nicht nur Horrorfilme, sondern auch 19 Kurzfilme aus 15 Länder, bei dem die Fans eine Reise durch die Legenden, Alpträume und Ängste der Welt machen werden. Dabei lernen die Zuschauer die Ziegen-Männer aus Kanada kennen, die Geschichte eines magischen WCs aus Thailand erfahren und auch herausfinden, wie man Toilettenpapier während einer Zombie-Apokalypse bekommt. Abos mit oder ohne Camping unter: biletmaster.ro: bit.ly/Bilete_LunaPlina2017; Infos unter www.lunaplinafestival.ro, www.facebook.com/LunaPlinaFestival. (RS)

Aufnahme für die 9. Klasse abgeschlossen

Hermannstadt. – Die Aufnahme für die 9. Klasse des Schuljahres 2017/2018 an der Brukenthalschule in Hermannstadt ist abgeschlossen, gab Direktorin Monika Hay bekannt. 98 der insgesamt 112 aufgenommenen Schüler kommen aus Hermannstadt. Davon sind 40 Absolventen der Brukenthalschule, 24 der Nicolae-Iorga-, 13 der Octavian Goga-, 6 der I. L. Caragiale-, 1 der Onisifor-Ghibu-Schule und 14 der Schule Nr. 4. Insgesamt 7 Schüler kommen aus anderen Ortschaften des Kreises Hermannstadt, 3 aus Heltau, 2 aus Elisabethstadt, 1 aus Agnetheln und 1 aus Mediasch. Aus anderen Kreisen kommen insgesamt 7 Schüler, 3 aus Fogarasch, 2 aus Sächsisch Reen und je 1 Schüler aus Reps 1 bzw. Viktoriastadt.

Die letzte Aufnahmenote an der Mathematik-Informatik-Klasse war 9,33, an den zwei Naturwissenschaften-Klassen 9,08 und an der Philologie-Klasse 8,85.

Beim Berechnen der Aufnahmenote zählte 20 Prozent des Notendurchschnitts der Klassen V-VIII sowie 80 Prozent des Notendurchschnitts der schriftlichen Prüfung in Rumänisch, Deutsch und Mathematik.

Am Onisifor Ghibu-Lyzeum gibt es zwei deutsche Klassen mit je 28 Plätzen. Die letzte Aufnahmenote bei der Philologie-Klasse (mit Englisch-Intensivunterricht) lag bei 7,88, bei der Naturwissenschaften-Klasse bei 8,52.

Auch am Pädagogischen Lyzeum gibt es zwei deutsche Klassen mit je 28 Plätzen. Laut Direktorin Rodica Ţălnariu lag die letzte Aufnahmenote bei der Päda-Klasse bei 6,12, bei der Philologie-Klasse bei 6,05. In der Päda-Klasse sind noch vier Plätze übrig geblieben. Einschreibungen werden voraussichtlich ab Mitte August d. J. entgegengenommen. (BU)

Fotowettbewerb „Refogram”

Hermannstadt. – Profis und Amateure werden aufgefordert, bis zu drei Fotos von Reformationselementen in Siebenbürgen zu schicken, Schnappschüsse oder verarbeitete Lichtbilder.

„Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum gibt es eine Menge großer und kleiner Veranstaltungen – hier, dort und überall. Aber es gibt auch ständig sichtbare Motive und Zeugnisse der Reformation, die wir an den siebenbürgischen Kirchen und Kirchenburgen bei genauem Hinsehen entdecken können. Ob eine Aufschrift über dem Eingangsportal, einer auf ein Parament gestickte Lutherrose, einer Glocke mit eingegossenem Lutherspruch… auch Bilder von den Reformatoren Luther, Melanchthon oder Honterus finden wir immer wieder”, so die Organisatoren.

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. Die Bilder können per Post – Str. General Magheru Nr. 4, (im Bischofspalais der EKR), RO-550185 Sibiu – oder per E-Mail – office@kirchenburgen.org – an die Stiftung Kirchenburgen geschickt werden. Es winken Preise wie City-Breaks, Stadtführungen, Abendessen, Honiggläser und Büchergutscheine. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 22. Juli, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 24. Juli, 15.00-15.40 Uhr: De Lidertrun.

TVR 1, Donnerstag, 27. Juli, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Deutsch auf der Bühne; Hermannstädter Orgelsommer; Transylvanian Brunch in Roseln; 750 Jahre Mediascher Burg. Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Össterreichbibliothek in Temeswar; Orgelreise durch Siebenbürgen.