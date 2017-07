Ein Event im Unteren Harbachtal

2537

„Rabentanz” zum sechsten Mal in der Elijah-Musikschule in Holzmengen

Zum „Rabentanz”, dem großen Musikfest der Elijah-Musikschule in der „Casa Sonja” in Holzmengen, kamen am Freitag der Vorwoche über tausend Kinder mit ihren Familien aus den Dörfern Holzmengen/Hosman, Neudorf/Nou, Ziegental/Țichindeal und Leschkirch/Nocrich, um miteinander zu feiern. Unter Anleitung aber auch gemeinsam mit professionellen Musikern spielten, sangen und tanzten viele Kinder und Jugendliche.

Eine regelrechte Parallelveranstaltung zu dem abwechslungsreichen Programm bot der Clown Fikri, ein gebürtiger Marrokaner, der in Paris lebt und bei jeder Auflage des „Rabentanzes” dabei war. Dementsprechend locker nahmen es die Zuschauer aller Altersklassen, die sich köstlich amüsierten und zugleich die Kinder bewunderten und mit Applaus belohnten, die auf der Bühne der „Casa Sonja” auftraten.

Es gab für jeden Geschmack etwas: Von rumänischer Volksmusik, von einer Bläsergruppe oder einer Akkordeon-Gruppe gespielt, über moderne und traditionelle Roma-Tänze bis hin zu dem krönenden Abschlusskonzert des Elijah-Orchesters. Summa summarum hat sich diese Veranstaltung zu einem Event im Unteren Harbachtal gemausert, das seinesgleichen sucht.

Beatrice UNGAR

Selbstbewusst und gut gelaunt führten diese Mädchen einen Roma-Tanz auf. Die Musik – eine bekannte Melodie aus „Șatra” von Emil Loteanu – kam vom Band. Foto: Beatrice UNGAR