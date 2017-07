Papierservietten im Diskolicht

2537

Erlebnisbericht von einem Hermannstädter Clubabend

Obwohl Hermannstadt mit seinen rund 150.000 Einwohnern eine eher kleine Stadt ist, über mangelndes kulturelles Angebot kann man sich wirklich nicht beschweren. Mit Einbruch der Nacht allerdings schwinden die Möglichkeiten, sich außerhaus gut zu unterhalten, vor allem für jüngere Leute, denn viele Clubs hat die Stadt nicht. Ich habe mich gefragt: „Was macht man donnerstags, ab 22 Uhr in Hermannstadt?“ und bin ins „Liquid“ gegangen. Und stellte fest: Hier wird das Nachtleben beinahe zu einem tragisch-komödiantischen Theaterstück stilisiert. Und warum werfen eigentlich alle mit Papierservietten rum?

„Girls and the City“, so heißt die Party, auf die ich heute Abend gehen werde. Der Name ist angelehnt an die amerikanische Erfolgsserie „Sex and the City“, welche von den Luxus-und Liebesproblemen vier überdurchschnittlich reicher New Yorkerinnen handelt.

Der Veranstaltungstitel verspricht: Heute Abend liegt der Fokus auf dem weiblichen Geschlecht. Es ist nach Mitternacht, vor dem Club bilden sich mehrere Rauchergruppierungen, leicht bekleidete Frauen umringt von muskulösen Männern. Jede von ihnen hält einen Drink in der Hand, denn ob Bier oder Cocktail, für die weiblichen Besucher gibt es an diesem Abend alles kostenlos. Ich bahne mir einen Weg durch die Menge, um am Einlass festzustellen: Auch der Eintritt ist frei.

Dieses Konzept ist aufgrund seiner Einfachheit unglaublich erfolgreich. Je höher der Frauenanteil im Club, desto höher natürlich die Chance aller männlichen Besucher, eine der Frauen zu verführen. Da für das alkoholische Wohl schon gesorgt ist, kann Mann sich ganz darauf konzentrieren entweder durch engen Tanz oder intensiven Blickkontakt mit den Besucherinnen Kontakt aufzunehmen.

Glaubt man den Bewertungen gängiger Plattformen, wie Tripadvisor, soll das „Liquid“ eine gute Adresse sein. „Hatten viel Spaß dort an einem Donnerstagabend. Tolle Musik, sauber, geräumig und gute Preise“, so liest es sich in einer der Bewertungen. Ich gehe zur Bar und bestelle mir einen Gin Tonic.

Der Club, bestehend aus einem großen Raum mit einer oval förmigen Bar in seiner Mitte, macht optisch tatsächlich einiges her. Das Design wirkt modern, von der Decke hängen, dicht aneinandergereiht, hunderte Glasröhrchen, die durch die verschiedenfarbigen Lichter glitzern und funkeln. Der DJ, erhöht über dem Publikum auf einer Art Podest stehend, spielt Mainstream-Classics, wie Beyoncé oder Katy Perry.

Wirklich Lust zu tanzen habe ich nicht, also setze ich mich auf eines der schwarzen Ledersofas und beobachte das Geschehen. Die Frauen tragen Miniröckchen und bauchfreie Oberteile, sind stark überschminkt und wirken alles andere als natürlich. Während ihre Tanzbewegungen darauf abzielen, Männerblicke zu erhaschen, spielt die Musik eine untergeordnete Rolle. „And we danced (oh oh), and we cried (oh oh), and we laughed (oh oh oh) and had a really, really, really good time“ (Und wir tanzten, wir weinten, wir lachten, und hatten eine wirklich, wirklich, wirklich gute Zeit), der DJ remixed einen Macklemore-Song. Man kennt ihn hier, singt gerne mit, aber so richtig viel Spaß scheint eigentlich niemand zu haben. Viel zu sehr ist man damit beschäftigt, auf sein Äußeres, sein Wirken zu achten, oder aber natürlich auf sein Smartphone.

Kurz vor zwei fangen dann drei Gogo-Tänzerinnen zu textloser, aber mit heftigem Bass angereicherter Elektromusik an der Stange zu tanzen. Das Event gleicht einer riesigen Datingveranstaltung, der „Sich-Kennenlernen“-Aspekt schwebt über der alkoholisierten Menge. Dass auf Parties die Anziehungskraft beider Geschlechter, egal in welcher Konstellation, grundsätzlich eine Rolle spielt, steht außer Frage. Heute Abend im „Liquid“ allerdings wird er mir zu künstlich und unangenehm in den Vordergrund gehoben.

Diese Form des „Clubbings“, ist kein Hermannstädter Phänomen, man findet sie in vielen Groß- aber auch Kleinstädten. Doch genau hier passt sie irgendwie so gar nicht ins Bild, denke man an das gehaltvolle Kulturprogramm, das die Stadt den Sommer über anzubieten hat. Doch „alternativere“ Partyevents als die, die das „Liquid“ anbietet, sucht man in Hermannstadt vergebens. Tatsächlich gibt es hier nur noch einen weiteren Club, das „Cotton“. Wirklich viel besser ist der aber auch nicht.

Ich sitze immer noch auf meinem schwarzen Sofa, vor mir steht ein halb leeres Vodka-Boot. Die Besitzer sind vor zwanzig Minuten verschwunden, also gönne ich mir eine der übriggebliebenen Colas, nehme eine Papierserviette und stelle mein Getränk darauf ab. Wenn diese Servietten schon überall rumstehen, dann muss man sie ja auch mal benutzen.

Eine Lady kommt auf mich zu und nimmt einen ganzen Stapel der weißen Papiertücher in die Hand, dreht sich um, und geht zurück auf die Tanzfläche. „Vielleicht hat jemand sein Getränk verschüttet?“, frage ich mich noch während sie den kompletten Stapel, zum rhythmischen Höhepunkt des Songs, über der kleinen Menge vor dem DJ-Pult in die Luft wirft. Ich schaue zweimal hin. Ein völlig skurriles Bild. In „Sex and City“ werfen Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte ihr Geld aus dem Fenster und im Club „Liquid“ die Rumänen/innen mit Papierservietten? Ich fange langsam an, die Anspielung des Titels zu verstehen. Gegen halb vier ist die Tanzfläche komplett zugemüllt. Derjenige, der das aufräumen muss, tut mir jetzt schon leid.

Nina DELEITER

Papierservietten-Regen im Liquid.

Foto: Liquid The Club