Sommer, Sonne, Sibiu Sands

Fünfte Auflage fand am Kleinen Ring statt

6 Tage, 230 Kubikmeter Sand, Tausende von Zuschauer und zum Schluss 12 Teams am Podium. Das ist das Fazit der fünften Auflage des „Sibiu Sands“-Wettkampfes, der vom 27. Juni bis zum 2. Juli in Hermannstadt stattfand. Es ist das Beachvolleyball-Turnier mit der wohl verrücktesten Location.

Insgesamt 53 Teams aus Rumänien nahmen in vier Kategorien Open Herren, Open Damen, Gemischt Anfänger oder Damen Anfänger teil. Der spannendste Tag war Sonntag, an dem die Halbfinal- und Finalspiele stattfanden. Die Tribünen, in denen 400 Zuschauer Platz hatten, waren voll. Das Wetter angenehm warm. Fast wie im Strandurlaub am Meer. Und dann ging das Finalspiel in der Kategorie Open Damen los. Es traten an CSM TM/CSU Reschitza gegen Moldova. Den ersten Satz gewannen die Moldauerinnen. Doch dann überraschten die Damen aus dem Banat mit einem Taktikwechsel und siegten im zweiten Satz. Es kam zum allesentscheidenden dritten Satz. Die Müdigkeit der Sportlerinnen sprach Bände. Doch zum Schluss gewann das Team Moldova.

Beim Finalspiel der Herren ging es ähnlich zu. Es gab drei hart umkämpfe Sätze, bis ein Team sich durchsetzen konnte. Es spielten CSU Reschitza 2 gegen CSM TM/ CSU Reschitza 1. Das Finale unter Banatern war ein schwieriges. Vor allem der über 2-Meter hohe Temeswarer Robert Vârlan machte viele Blocks und gewann viele Bälle für sein Team. Im zweiten Satz lernten die Champions vom letzten Jahr über den gegnerischen Hühnen zu zielen, so dass sie schnell aufholen und den Satz gewinnen konnten. Der dritte Satz war der am meisten umkämpfte. Ein Gleichstand folgte dem anderen. Doch zum Schluss siegten die Reschitzaer Bogdan Bratosin und Doru Ghimeș verdient.

Bei der Preisverleihung am Sonntagabend freuten sich die Sieger und kühlten sich mit einer Sektdusche ab.

Cynthia PINTER

Die Sieger in der Kategorie Open Herren.

Foto: Tibi HILA