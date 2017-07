Eine musikalische Wohltat

2536

Die 16. rumänisch-amerikanischen Musiktage

Keine richtige Sommerpause gab und gibt es nach dem letzten Konzert der Spielzeit 2016/2017 an der Hermannstädter Staatsphilharmonie. Vom 20. bis 29. Juni fanden nun schon zum 16. Mal die rumänisch-amerikanischen Musiktage statt und derzeit geht die 22. Auflage des Carl Filtsch-Klavierinterpretations- und Kompositionswettbewerbs im Thalia-Saal über die Bühne.

Die 16. Auflage der rumänisch-amerikanischen Musiktage war eine regelrechte musikalische Wohltat. Der Reigen begann mit dem erfrischenden Ragtime-Konzert des Trios Daniel Szasz (Geige, Konzertmeister des Symphonischen Orchesters in Alabama/USA), Ciprian Dancu (Klarinette, Mitglied des Orchesters der Hermannstädter Staatsphilharmonie) und Horia Mihail (Klavier, derzeit einer der bekanntesten rumänischen Pianisten). Die drei hatten richtig Spaß beim Musizieren und der Funke sprang über auf das Publikum, das mit Stehapplaus eine Zugabe erwirkte. Kaum zu glauben, wie sehr diese Musikrichtung, die in den USA von 1895 bis 1918 ihre Blütezeit erlebte, heute noch beliebt ist. In Hermannstadt, wo Jazz geschätzt wird, kein Wunder, schließlich war Ragtime ein Vorläufer des Jazz und wurde um die Mitte des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Die genauen Eckdaten sind nicht bekannt, aber das macht ja auch den Charme der Musik aus, die bei den rumänisch-amerikanischen Musiktagen zu Gehör kommt, aus. Die Grenzen sind fließend, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderes Erlebnis war die Projektion des Films „The Circus” von Charlie Chaplin, begleitet von dem Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie unter der Stabführung des Niederländers Marijn Simons. Während man den letzten Stummfilm Chaplins sehen konnte, vergaß man regelrecht das Orchester, so gut synchronisiert war die Darbietung der Musikerinnen und Musiker mit dem Geschehen auf der Leinwand.

Der krönende Abschluss der Konzertreihe war am 29. Juni der Auftritt von Paula Seling, die mit einem abwechslungsreichen Programm in Begleitung des Orchesters der Hermannstädter Staatsphilharmonie unter der Leitung von Andrei Tudor ihr 20. Bühnenjubiläum gefeiert hat.

Aber davor hatte das von dem Ausnahmedirigenten Cristian Mandeal 2008 in Sinaia gegründete und auch derzeit geleitete Rumänische Jugendorchester im Thaliasaal für minutenlangen Stehapplaus gesorgt. Diesmal unter der Stabführung des international tätigen jungen rumänischen Dirigenten Cristian Măcelaru brachte das Orchester zwei komplett verschiedene Werke zu Gehör: Felix Mendelssohn-Bartholdys häufig aufgeführtes Violinkonzert in e-moll, sehr einfühlsam gespielt von dem belgischen Geigenvirtuosen Marc Bouchkov, und die selten – weil eine Stunde dauernde – gespielte 11. Sinfonie g-moll von Dmitri Schostakowitsch, „Das Jahr 1905″. Diese Sinfonie von Schostakowitsch ist der russischen Revolution von 1905 gewidmet und fordert von dem Orchester alles. Auch von dem Dirigenten. Die Herausforderung haben alle brillant gemeistert.

Beatrice UNGAR

Foto 1: Ragtime-Konzert mit Daniel Szasz, Horia Mihail und Ciprian Dancu (v. l. n. r.). Foto: Laurențiu STRĂUȚ

Foto 2: Die Pianistin, Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin Paula Seling feierte mit einem Konzert auf dem Großen Ring am Donnerstag der Vorwoche ihr 20. Bühnenjubiläum.

Foto: filarmonicasibiu.ro