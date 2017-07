2536

Zum sechsten Mal nach der Wende feierten die Frauendorfer und ihre Gäste am Sonntag das Kronenfest. Rund 200 Teilnehmende freuten sich an dem Gottesdienst und an der Darbietung der Schülertanzrguppe von der Hermann Oberth-Schule Mediasch unter der Leitung von Dana Havriciuc. Unser Bild: Wie auch im Vorjahr kletterte Jonathan Servatius-Depner zur Krone hoch und ließ Süßigkeiten „regnen”.

Foto: Beatrice UNGAR