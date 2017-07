Entspannung, Musik und Abenteuer

2536

Vier Tage beim vierten Airfield-Festival auf dem Heltauer Măgura-Flugplatz

Das langersehnte Airfield-Festival wurde vergangene Woche von Donnerstag, den 29. Juni bis Sonntag, den 2. Juli d. J. auf dem Flugplatz Măgura in Heltau veranstaltet, was auch die Möglichkeit bot, einen Rundflug über Hermannstadt zu buchen.

Alle Besucher hatten Grund zu feiern, da es Musik für jeden Geschmack gab. Künstler aus der ganzen Welt traten auf vier verschiedenen Bühnen auf. Auf der Hip-Hop Bühne traten zum Beispiel die Looptroop Rockers aus Schweden, Dope D.O.D. aus den Niederlanden sowie Subcarpați und Paraziții aus Rumänien auf. Für die Reggae-Fans wurde Ziggi Recado ebenfalls aus den Niederlanden eingeladen und mit Elektromusik sorgte das DJ-Duo aus London Gorgon City für gute Laune. Außerdem wurden Deephouse und Techno auf den zwei weiteren Bühnen gespielt und auch die schlechten Wetterbedingungen konnten die Menschenmassen nicht davon abhalten, die Musik zu genießen und stundenlang zu tanzen.

Das Schönste war, dass man sich tagsüber in den vielen Lounges entspannen konnte, während die Musik lief und man sich auf den Abend vorbereiten konnte. Da es abends etwas kühl und nass wurde, haben einige Besucher sogar ein Lagerfeuer angefacht. Anders als die letzten Jahre, gab es auch viele Möglichkeiten zu essen und trinken. Von Wraps bis deutsche Bockwürstchen wurde alles angeboten und die Preise waren nicht sonderlich hoch. Bezahlen musste man mit Jetons (Tokens), die man an drei verschiedenen Ständen kaufen konnte. Witzig war, dass die meisten immer an dem gleichen Stand eine Schlange bildeten, während die anderen Stände frei waren. Das bewies mal wieder, wie sehr Schlangestehen zu den rumänischen Sportdisziplinen gehört.

Nach dem ganzen Feiern und zu wenig Schlaf war Sonntag mein persönlicher Höhepunkt, da der Rundflug um 18 Uhr anstand. Ein ca. 60 Jahre alter Mann landete mit seinem kleinen Flugzeug auf dem Flugplatz neben dem Festival und empfing mich und eine Freundin herzlich. Er ließ uns hinten einsteigen und in wenigen Sekunden waren wir schon in der Luft. Es fühlte sich viel sicherer an, als anfangs geglaubt. Das Flugzeug war sehr stabil und sicher. Wir hatten eine unglaublich schöne Sicht auf Hermannstadt und der Umgebung, da auch das Wetter mitspielte. Man konnte die Michelsberger Burg mal von oben bewundern und sehen, wie die Flugzeuge vom Flughafen abfliegen.

Das ist eine Erfahrung, die wohl jeder Hermannstädter und auch jeder Tourist machen sollte. Denn nicht mal die alteingesessenen Hermannstädterinnen und Hermannstädter würden alle Gebäude, Wälder und Seen von oben wiedererkennen. Außerdem kann man zusätzlich bemerken, wie sehr sich die Stadt in den letzten Jahren entwickelt hat und was alles bebaut wurde.

Das Airfield-Festival und der Rundflug gehören wohl zu den besten und schönsten Sommererlebnissen, die Hermannstadt zu bieten hat. Für alle abenteuerlustigen Musikfreunde ist es ein Muss. Deshalb kommen auch Jahr für Jahr immer mehr Ausländer zum Festival. Es ist auf jeden Fall für alle ein Grund mehr, Hermannstadt zu besuchen und zu genießen.

Pierluigi GAETA

Blick auf Schellenberg (im Vordergrund) und auf Hermannstadt (im Hintergrund).

Foto: der Verfasser