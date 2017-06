Nachrichten

2533

10. Jubiläum der EKH-Partnerschaft; „Kaffee trinken für einen guten Zweck”; Theaterparkplatz gesperrt; GEKE-Tagung; Konzert im Thaliasaal; Sommerliche Orgelkonzerte in der Kirche; Broschüre für Lyzeaner; Delegation in Berlin; Männerfrühstück und EAS-Mitgliederversammlung; Transilvanian Brunch; Brotbackseminar; Roamingkosten entfallen; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

10. Jubiläum der EKH-Partnerschaft

Hermannstadt. – Hermannstadt und Luxemburg feiern in diesem Jahr zehn Jahre, seit sie 2007 in Partnerschaft den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt innegehabt haben. Morgen findet in Hermannstadt eine offizielle Festveranstaltung statt, im Beisein von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis und dem Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel. Gastgeberin der Veranstaltungen ist Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor, die u. a. erklärte, der Erfolg des Kulturhauptstadtjahres sei dem „strategischen und effizienten Management” des damaligen Bürgermeisters und heute amtierenden Staatspräsidenten zu verdanken.

Auf dem Programm stehen ein Rundtischgespräch zum Thema „Hermannstadt – europäische Destination Ziel für Investitionen, Kultur und Tourismus”, ein Rundgang durch die Altstadt, der Besuch der Inszenierung „Die Präsidentinnen” sowie die feierliche Eröffnung des Honorarkonsulats des Großherzogtums Luxemburg und die Einsetzung des Honorarkonsuls Daniel Plier.

Im Rathaus werden desgleichen im Rahmen einer Feierstunde Charles Muller, Intendant des Theaters aus Esch sur Alzette, und Constantin Chiriac, Intendant des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters, den Staatsorden für kulturelle Verdienste im Rang eines Offiziers von Staatspräsident Klaus Johannis bzw. von Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel entgegennehmen. (BU)

„Kaffee trinken für einen guten Zweck”

Hermannstadt. – Unter dem Motto „Kaffee trinken für einen guten Zweck” laden die „Besseren Hälften”, die Frauen vom Deutschen Wirtschaftsklub Siebenbürgen, am Samstag, dem 17. Juni, 10-14 Uhr, im Hof der Brukenthalschule zu ihrer vierzehnten Wohltätigkeitsveranstaltung mit Kaffee- und Kuchenstube, Flohmarkt und Tombola ein. Der Erlös der Aktion geht an soziale Projekte der Stadt Hermannstadt. (BU)

Theaterparkplatz gesperrt

Hermannstadt. – Der Theaterparkplatz ist vom 5. bis 22. Juni gesperrt, für die Vorbereitungen und während des Theaterfestivals. (RS)

GEKE-Tagung

Hermannstadt. – Eine Tagung der Geke-Regionalgruppe Süd-Ost-Eropa (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) findet vom 19. bis 21. Juni in der Evangelischen Akademie Siebenbürgen statt. Die Gäste werden im Rahmen der Tagung vom Bischof Reinhart Guib und Bürgermeisterin Astrid Fodor empfangen, geplant sind u. a. Besuche und Besichtigungen in Hermannstadt und Umgebung. (RS)

Konzert im Thaliasaal

Hermannstadt. – Ein Konzert mit einer Mischung zwischen Jazzmusik und rumänischer Folkore der Band Ethnotic findet am Montag, dem 19. Juni, 19 Uhr im Thalia-Saal statt. Kartenvorverkauf (10 bzw. 20 Lei) bei Humanitas, Vodafone, Orange, Germanos oder auf www.eventim.ro. (RS)

Sommerliche Orgelkonzerte in der Kirche

Hermannstadt. – Die sommerliche Orgelkonzertreihe in der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt startet am Dienstag, dem 20. Juni, 18 Uhr mit einem Programm, an dem durch Stadtpfarrkantorin Brita Falch Leutert und Musikwart Jürg Leutert u. a. der letzte Satz der Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy in einer vierhändigen Fassung zum Klingen kommt.

Bis Ende September spielen GastorganistInnen aus dem In- und Ausland jeweils dienstags ab 18 Uhr an der Sauerorgel und/oder an der Hahnorgel. Die Reihe steht dieses Jahr unter dem Motto „Reformation”, der die etwa einstündigen Konzerte gewidmet sein werden.

Der Eintritt ist 10 Lei (5 Lei für Kinder, StudentInnen, RentnerInnen), die Karten werden an der Abendkasse verkauft. Kirchengemeindemitglieder können im Pfarramt oder an der Abendkasse einen ermäßigten Orgelpass erwerben. (RS)

Broschüre für Lyzeaner

Hermannstadt. – Das Hermannstädter Schulinspektorat hat eine Broschüre mit Anleitungen für die Lyzeumseinschreibungen publiziert, für Schüler, Eltern und Lehrer. Online ist die Broschüre unter http://www.isjsb.ro/index.php/admitere-in-liceu abrufbar.

Unter http://admitere.edu.ro sind die landesweiten Prüfungsergebnisse (8. Klasse) des Vorjahres zu finden. (RS)

Delegation in Berlin

Bukarest/Berlin. – Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ wird vom 19. bis 21. Juni den Staatspräsidenten Klaus Johannis bei dessen offiziellem Besuch in Berlin begleiten. „Die Einladung des Präsidenten ehrt mich besonders”, erklärte Ovidiu Ganţ in einer Pressemitteilung, „ich nehme daran teil mit dem Wunsch, einen bescheidenen Beitrag zum Erfolg dieses neuen Schrittes in den bilateralen Beziehungen zu leisten. Dieser Besuch wird die Partnerschaft zwischen Rumänien und Deutschland in der Europäischen Union stärken.” Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien hat ununterbrochen die Stärkung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstützt, so die Mitteilung. (RS)

Männerfrühstück und EAS-Mitgliederversammlung

Hermannstadt. – Zum zweiten Männerfrühstück des Jahres lädt die Evangelische Akademie Siebenbürgen am Samstag, dem 17. Juni, 9 Uhr, im Hans-Bernd-von-Haeften Tagungs- und Konferenzzentrum ein. Inhaltlicher Impulsgeber ist Matthias Ruopp, der zum Thema „Hafen der Hoffnung. Ein Ort der Gefährdetenhilfe” spricht. Matthias Ruopp lebt seit 1998 in Rumänien. Er hat die Diakonie -/Sozialstation für Hauskrankenpflege Philadelphia in Heltau gegründet.

Die erste Mitgliederversammlung des Jahres 2017 der Evangelischen Akademie Siebenbürgen findet am Freitag, dem 23. Juni, 17 Uhr ebenda statt. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorstandsvorsitzenden, der Bericht des Programmleiters, der Finanzbericht 2016, der Haushaltsvoranschlag 2017, Vorstandswahlen und Sonstiges.

Anmeldungen für das Männerfrühstück bis zum 16. Juni und für die Mitgliederversammlung bis zum 22. Juni 2017 per E-Mail (eas@neppendorf.de) oder Telefon (0269-21.99.14). (BU)

Transilvanian Brunch

Roseln/Ruja. – Der Verein „My Transilvania” lädt am 24. Juni zu einem „Transilvanian Brunch” ein, bei dem Lokalrezepte in Ruja/Roseln ausprobiert werden. Anmeldungen bis spätestens am 21. Juni unter www.eat-local.ro, 0745-27.86.24 oder contact@mytransylvania.ro. Für die Teilnahme entrichtet man eine Spende von 75 Lei pro Person, Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil. (RS)

Brotbackseminar

Hermannstadt. – Am 7. und 8. Juli organisiert die Frauenarbeit auch das 10. Brotbackseminar im Gemeindehaus Mediasch zum Thema „Brot und Kunst”. Hildegard Servatius-Depner, Gerhild Rudolf, Margit Kézdi und Helga Meitert backen gemeinsam mit bis zu 16 Gästen Hausbrot und Spezialitäten, im Programm steht ein Referat und eine Andacht beim „Brot-Altar”. Der Eigenbeitrag ist 100 Lei, Anmeldefrist ist der 1. Juli.

Anmeldungen unter: frauenarbeit@evang.ro oder unter 0721-33.00.52. (RS)

Roamingkosten entfallen

Hermannstadt. – Mit der Einführung des Roam-At-Like-Home Prinzips entfallen ab dem 15. Juni alle Roaminggebühren innerhalb der EU. Es wird keine Aufschläge für die Handynutzung innerhalb der Europäischen Zone, sowie Norwegen, Island und Liechtenstein mehr geben. Auf Schiffen und Flügen funktioniert die neue EU- Verordnung allerdings nicht. Auch in Ländern, wie der Schweiz, San Marino oder Monaco, müssen weiterhin Gebühren für die Nutzung des ausländischen Mobilfunktarifs bezahlt werden. (ND)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Sendezeiten: Freitag: Verleihung der DSD-Diplome in der Bolyai-Schule in Neumark; Samstag: Vor 125. Jahren starb der Arzt und Aufklärer Martin Lange, Veranstaltungskalender und Musik; Montag: Konzerte im Zeichen des 500. Jubiläums der Reformation, Dokumentarfilm über die Orgeln in Siebenbürgen; Dienstag: Familienausstellung in Neumarkt, Gespräch mit Krisztina Molnár, AKSL-Jahrestagung zu Brukenthal in Hermannstadt; Mittwoch: Ausstellung Viktor Vasarely im „Kunsthaus 7 B” in Michelsberg; Donnerstag: Wirtschaftsmeldungen, HZ-Vorschau.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 17. Juni, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 20. Juni, 15.00-15.40 Uhr: Gast der Sendung die Schauspielerin Ida Jarcsek Gaza.

TVR 1, Donnerstag, 22. Juni, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Kirchweih in Lippa. 750 Jahre Mediascher Burg; Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Heimattage der Banater Schwaben; 500 Jahre Reformation – Themen mit Dr. Daniel Zikeli.