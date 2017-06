Nachrichten

2532

Eröffnung des 24. Theaterfestivals; Theaterparkplatz gesperrt; „Kaffee trinken für einen guten Zweck”; Kirschenzeit in Michelsberg; Vasarély in Michelsberg; Internationale Tagung; Seniorentreffen; Männerfrühstück und EAS-Mitgliederversammlung; Orgelkurs im September; Austauschprogramm; Brotbackseminar; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Eröffnung des 24. Theaterfestivals

Hermannstadt. – Arthur Honeggers Symphonischer Psalm „König David“ erklingt heute, 19 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche zur Eröffnung des 24. Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals. Das Projekt ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Bachchor der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde A. B., dem Chor „Kurrende Tübingen“, der Hermannstädter Staatsphilharmonie und der deutschen Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters. Dirigent ist Beat Schäfer (Schweiz), es treten auf die Hermannstädter Solistinnen Melinda Samson und Elisa Gunesch, der Tenor Johnny van Hal und der Schauspieler Valentin Späth. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Swiss Sponsors‘ Fund und dem Goethe-Institut.

Mehr zu dem Programm des Theaterfestivals finden Sie auf Seite 8 bzw. unter www.sibfest.ro

Theaterparkplatz gesperrt

Hermannstadt. – Der Theaterparkplatz ist vom 5. bis 22. Juni gesperrt, für die Vorbereitungen und während des Theaterfestivals. (RS)

„Kaffee trinken für einen guten Zweck”

Hermannstadt. – Unter dem Motto „Kaffee trinken für einen guten Zweck” laden die „Besseren Hälften”, die Frauen vom Deutschen Wirtschaftsklub Siebenbürgen, am Samstag, dem 16. Juni, 10-14 Uhr, im Hof der Brukenthalschule zu ihrer vierzehnten Wohltätigkeitsveranstaltung mit Kaffee- und Kuchenstube, Flohmarkt und Tombola ein. Der Erlös der Aktion geht an soziale Projekte der Stadt Hermannstadt. (BU)

Kirschenzeit in Michelsberg

Hermannstadt. – Der Verein „My Transilvania” lädt zu einem Ausflug im Zibinsgebirge mit Picknick in Michelsberg, am Samstag, dem 10. Juni ein. Gefeiert wird die Kirschenzeit. Zwei weitere Treffen veranstaltet der Verein im Juni, einen in der Reihe „Flavours and Sounds of Translylvania” (Geschmack und Klang Siebenbürgens), am 17. Juni, mit einer Verköstigung der Produkte aus Bio-Mangaliţa-Fleisch in Eulenbach/Ilimbav. Am 24. Juni werden Lokalrezepte in Ruja/Roseln ausprobiert, im Rahmen der Reihe „Transilvanian Brunch”.

Anmeldungen für alle Treffen unter www.eat-local.ro, weitere Auskünfte unter 0745-27.86.24 oder contact@mytran sylvania.ro. Für die Teilnahme entrichtet man eine Spende von 75 Lei pro Person, Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil. (RS)

Vasarély in Michelsberg

Michelsberg/Cisnădioara. – Am Sonntag, dem 11. Juni, 17 Uhr, wird in Michelsberg das Kunsthaus 7B eingeweiht. Dieses ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kirchengemeinde Michelsberg, des Kunstsammlers Thomas Emmerling und des Projektes „Entdecke die Seele Siebenbürgens”. Die Einweihung geschieht mit einer Ausstellung des französischen Künstlers Victor Vasarély (1906-1997), dem geistigen Vaters der Op-Art-Stilrichtung. Die Werke stammen aus dem Fundus des Kunstmuseums Pécs /Ungarn, dem Geburtsort des Künstlers. Der Enkel des Künstlers wird bei der Eröffnung der Ausstellung zugegen sein, zusammen mit weiteren Kunstverständigen aus ganz Europa. Das Kunsthaus 7B zeigt moderne und zeitgenössische Kunst aus dem Donauraum und bereichert somit die Kultur Siebenbürgens um ein besonderes Element. (SC)

Internationale Tagung

Hermannstadt. – „Kirche und Bevölkerung auf dem Dorf in Siebenbürgen – Rahmen- und Rezeptionsbedingungen sowie Einflüsse von Gesellschaft, Ethnie, Kirche und Politik im Reformationsjahrhundert” lautet der Titel der internationalen Tagung, die vom 12. bis 14. Juni im Institut für Geisteswissenschaften Hermannstadt von dem Institut für Evangelische Theologie der Universität Koblenz-Landau, dem Institut für Geisteswissenschaften Hermannstadt der Rumänischen Akademie und dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt veranstaltet wird. Die von der Fritz Thyssen Stiftung Köln geförderte Tagung wird am Montag, den 12. Juni, 14 Uhr, durch Ulrich A. Wien eröffnet. (BU)

Seniorentreffen

Hermannstadt. – Das nächste Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am Dienstag, den 13. Juni, 16 Uhr, im Spiegelsaal im Forumshaus statt. Im Rahmen dieses Treffens gibt es einen Vortrag zu Gesundheitsproblemen im Alter. Anschließend wird die Ausstellung mit Bildern über die Südkarpaten von Herbert Horedt eröffnet. (BU)

Männerfrühstück und EAS-Mitgliederversammlung

Hermannstadt. – Zum zweiten Männerfrühstück des Jahres lädt die Evangelische Akademie Siebebürgen am Samstag, dem 17. Juni, 9 Uhr, im Hans-Bernd-von-Haeften Tagungs- und Konferenzzentrum ein. Inhaltlicher Impulsgeber ist Matthias Ruopp, der zum Thema „Hafen der Hoffnung. Ein Ort der Gefährdetenhilfe” spricht. Matthias Ruopp lebt seit 1998 in Rumänien. Er hat die Diakonie -/Sozialstation für Hauskrankenpflege Philadelphia in Heltau gegründet.

Die erste Mitgliederversammlung des Jahres 2017 der Evangelischen Akademie Siebenbürgen findet am Freitag, dem 23. Juni, 17 Uhr ebenda statt. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorstandsvorsitzenden, der Bericht des Programmleiters, der Finanzbericht 2016, der Haushaltsvoranschlag 2017, Vorstandswahlen und Sonstiges.

Anmeldungen für das Männerfrühstück bis zum 16. Juni und für die Mitgliederversammlung bis zum 22. Juni 2017 per E-Mail (eas@neppendorf.de) oder Telefon (0269-21.99.14). (BU)

Orgelkurs im September

Hermannstadt. – Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien bietet auch dieses Jahr einen Kurs für OrganistInnen in Hermannstadt vom 14. bis 17. September an, für Anfänger und Fortgeschrittene ab 12 Jahren. Notenkenntnisse bzw. Erfahrung im Klavierspiel ist von Vorteil.

Die Kursgebühr beträgt 200 Lei und beinhaltet Unterricht, Kursmaterial, ev. Konzerteintritte, gemeinsame Mahlzeiten; Übernachtung im Gästehaus der Hermannstädter Stadtpfarrgemeinde oder im Landeskonsistorium.

Es unterrichten Brita Falch Leutert und Jürg Leutert. Nähere Auskünfte bei musikwart@evang.ro, Anmeldefrist ist der 27. August. (RS)

Austauschprogramm

Berlin. – Im Rahmen ihrer internationalen Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung von Diktaturen und Gewaltherrschaft schreibt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum 1. Januar 2018 mehrere Stipendien für ein internationales Austauschprogramm im Bereich „Memory Work“ aus. Im Rahmen dieses Programms erhalten Vertreter von NGOs, Gedenkprojekten und Initiativen, unabhängigen Archiven, Museen, Aufarbeitungsinstitutionen die Möglichkeit, in einem anderen Land einen Austausch bei einer entsprechenden Einrichtung, die sich thematisch mit der Aufarbeitung von Diktatur- und Gewalterfahrungen befasst, zu absolvieren. Bewerbungsschluss ist der 31. August. Weitere Informationen und das Antragsformular unter: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de (BU)

Brotbackseminar

Hermannstadt. – Am 7. und 8. Juli organisiert die Frauenarbeit auch das 10. Brotbackseminar im Gemeindehaus Mediasch zum Thema „Brot und Kunst”. Hildegard Servatius-Depner, Gerhild Rudolf, Margit Kézdi und Helga Meitert backen gemeinsam mit bis zu 16 Gästen Hausbrot und Spezialitäten, im Programm steht ein Referat und eine Andacht beim „Brot-Altar”. Der Eigenbeitrag ist 100 Lei, Anmeldefrist ist der 1. Juli.

Anmeldungen unter: frauenarbeit@evang.ro oder unter 0721-33.00.52. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 9. Juni, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 13. Juni, 15.00-15.40 Uhr: Gast der Sendung: Gert Fabritius.

TVR 1, Donnerstag, 15. Juni, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Wandersprüche und mehr… 5 Jahre Sathmarer Männerchor; Internationales Poesiefestival. Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Konzert in Hermannstadt; Trachtenfest in Glogowatz; Das siebenbürgisch-sächsische Museum in Freck.