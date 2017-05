Nachrichten

2531

Georg Dehio-Preis für Paul Philippi

Berlin. – Mit dem Georg Dehio-Kulturpreis 2017 des Deutschen Kulturforums östliches Europa wurde der Theologe, Historiker und Politiker Paul Philippi ausgezeichnet. Die siebenköpfige Jury unter Vorsitz von Dr. Felix Ackermann sprach den Hauptpreis dem evangelischen Theologen, Historiker und Politiker Prof. Dr. Dres.h.c. Paul Philippi, Ehrenvorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, für sein herausragendes Engagement für die Wahrung des wissenschaftlichen und kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen, für seinen konsequenten Einsatz für die Völkerverständigung im Donau-Karpaten-Raum sowie für seine Verdienste als deutscher Minderheitenpolitiker im Rumänien der Nachwendezeit zu.

Der Förderpreis geht an den Autor, Journalisten und Aktivisten Jaroslav Ostrčilík für sein langjähriges Engagement in der Vermittlung der jüngeren Geschichte der einst multiethnischen Stadt Brünn/Brno in Mähren, insbesondere für den in Erinnerung an den Brünner Todesmarsch 1945 inszenierten jährlichen Gedenkmarsch.

Die Preisverleihung wird am 28. September 2017 in Berlin stattfinden.

Straßen am Samstag für den Verkehr gesperrt

Hermannstadt. – Der Benefiz-Marathon der Hermannstädter Gemeinnützigen Stiftung (Fundația Comunitară Sibiu) findet am Samstag, dem 27. Mai statt. Start ist auf dem Großen Ring. Rund 3.300 Läufer werden unterschiedliche Strecken laufen, gesperrt für den Verkehr werden mehrere Straßen in und um Hermannstadt: 8.35-9.30 Uhr: Str. Mitropoliei, Str. Odobescu, Str. Konrad Hass, Str. Centumvirilor; 8.35-10.10 Uhr: Str. 9 Mai, Str. Ocnei (zwischen dem Kleinen Ring und Str. Faurului), Str. Târgului, Str. Movilei, Str. Felinarului, Str. Azilului, Str. Gh. Magheru, Str. Pompiliu Onofrei, Str. Sofocle, Str. Șelarilor, Str. Bărbierilor, Str. Manejului, Str. Gh. Lazăr, Str. Arhivelor, Str. Timotei Popovici, Str. Tipografilor, Str. Alexandru Xenopol, Str. Cetăţii; 8.55-14.45 Uhr: Str. Tribunei; 9.00-14:40 Uhr: B-dul Victoriei, Str. Măcelariu, Str. Justiției, Str. Rennes (alle teilweise gesperrt); 9.10-14.10 Uhr: Str. Valea Aurie, Str. Ludoş (teilweise gesperrt); 9.05 – 14.30 Uhr: Fahrradspur Erlenpark-Răşinari; 9.50-12.30 Uhr: DJ 106 A Sibiu – Răşinari (teilweise gesperrt); 10.16-13.04 Uhr: DJ 106 D Răşinari- Ausfahrt Poplaca Richtung Hermannstadt (teilweise gesperrt); 10.30-14.00 Uhr: DJ 106 R Poplaca-Hermannstadt.

Näheres unter maratonsibiu.ro. (RS)

Freitag, der 2. Juni, ist auch arbeitsfrei

Hermannstadt. – Freitag, der 2. Juni, wurde von der rumänischen Regierung für die staatlichen Angestellten zum arbeitsfreien Brückentag im Vorfeld des bis einschließlich den Pfingstmontag, den 5. Juni verlängerten Wochenendes nach dem gesetzlich arbeitsfreien 1. Juni, dem internationalen Kindertag, in diesem Jahr in Rumänien erklärt. Das bedeutet für die Hermannstädter Zeitung, dass wir erneut eine Ausgabe wegfallen lassen müssen. Die nächste Ausgabe der HZ erscheint am 9. Juni 2017. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, liebe Leserinnen und Leser. Die Redaktion

Kinderuni Bekokten

Bekokten/Bărcut. – Einen Tag der Offenen Tür veranstaltet das Jugendzentrum Seligstadt an der Kinderuni Bekokten am Samstag, dem 27. Mai, 11-16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Lei (inkl. Mittagessen). Alle, die sich für die Aktivitäten der Kinderuni interessieren, sind eingeladen, die mannigfaltige Welt der Wissenschaft zu entdecken. Es werden Workshops angeboten wie z. B. elektronisches Basteln, Zirkus, Waldtheater, Musik und Klänge oder die „Verrückten Forscher” – alles zum Ausprobieren und Mitmachen. Ein besonderer Höhepunkt wird die Eröffnung der neuen Kinderbaustelle und des Mechanischen Ateliers sein. Nähere Auskünfte unter www.kinderuni.ro oder unter www.facebook.com/seligstadt (BU)

Tattoo-Messe

Hermannstadt. – Die 9. Auflage der „Transilvania Tattoo”-Messe findet vom 26. bis 28. Mai, jeweils zwischen 11 und 23 Uhr, im Armeehaus statt. Organisiert wird die Messe vom Verein „Transilvania Tattoo Club”, eingeladen sind 50 Tattoo-Künstler aus aller Welt, u. a. Robert Hernandez, Iker „Don Fat” Ruiz, Liorcifer, Benjamin Moss, Maximo Lutz, Victor Policheri. Näheres zum Programm unter http://tattooexpo.ro. (RS)

Dorfmarkt im Freilichtmuseum

Hermannstadt. – Die sechtste Auflage des Dorfmarktes im Freilichtmuseum findet am 27. und am 28. Mai statt, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr und ist der Gemeinde Răşinari gewidmet. (RS)

Hundewettbewerb

Schellenberg. – Der Rassehunde-Wettbewerb „Sibiu Dog Show“ findet am 27. und 28. Mai, ab 10 Uhr, auf dem Fußballplatz in Schellenberg/Şelimbăr statt. Hauptorganisator ist der Hundezüchterverein des Kreises Hermannstadt. (CP)

Sibiu Plays!

Hermannstadt. – Im Rahmen des Theater-Programms für Lyzeaner „Sibiu Plays!”, das im Gong-Theater stattfindet, treten die Bukarester Schauspieler Lia Bugnar, Maria Obretin, Ilinca Manolache und Marius Manole am Dienstag, dem 30. Mai, 18 Uhr im Stück „Noi4” auf. Am Mittwoch, dem 31. Mai, 18 Uhr ist ebenda Florin Piersic Jr. in „Freak Show” zu sehen. (RS)

10 Jahre Focus-Ausstellung

Hermannstadt. – Die 10. Auflage der Fotoausstellung „Focus” wird am Montag, dem 29. Mai, 18 Uhr, im Innenhof des Bürgermeisteramtes am Großen Ring eröffnet. Die Ausstellung mit Fotos von Silvana Armat und Sebastian Marcovici ist eine Retrospektive der bisherigen Auflagen der Ausstellung. (RS)

Street Food Festival

Hermannstadt. – Die erste Auflage des Hermannstädter „Street Food Festivals” findet am Huet-Platz vom 1. bis 4. Juni statt. Der Eintritt ist frei, näheres zum Programm und zu den Ausstellern unter http://streetfoodfestival.ro/street-food-festival-sibiu-2017. Das „Street Food Festival” wurde im Vorjahr zum ersten Mal in Klausenburg organisiert, dieses Jahr soll es in neuen Städten Rumäniens stattfinden. (RS)

„König David” zur Eröffnung des Theaterfestivals

Hermannstadt. – Arthur Honeggers Symphonischer Psalm „König David“ erklingt in der evangelischen Stadtpfarrkirche am 8. und am 9. Juni (zur Eröffnung des Internationalen Theaterfestivals), jeweils ab 19 Uhr. Das Projekt ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Bachchor der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde A. B., dem Chor „Kurrende Tübingen“, der Hermannstädter Staatsphilharmonie und der deutschen Abteilung des Radu Stanca-Nationaltheaters. Dirigent ist Beat Schäfer (Schweiz), es treten auf die Hermannstädter Solistinnen Melinda Samson und Elisa Gunesch, der Tenor Johnny van Hal und der Schauspieler Valentin Späth.

Kartenvorverkauf für den 8. Juni an der Kasse des Thalia-Saals, für den 9. Juni online (www.eventim.ro), bzw. jeweils an der Abendkasse.

Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Swiss Sponsors‘ Fund und dem Goethe-Institut. (JL)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/de/ : Sendezeiten: Freitag: Die Stiftung „Kinder Europas” im Blickpunkt ; Samstag: Wochenendveranstaltungen und Musikabend; Montag: Veranstaltungen des Goethe-Zentrums in Klausenburg; Dienstag: Menschen bei uns: Deutsche Persönlichkeiten; Mittwoch: Vorbereitungen zur 32. Internationalen Siebenbürgischen Akademiewoche in Hermannstadt; Donnerstag: Wirtschaftsmeldungen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 27. Mai, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr): Kurs für traditionelle Putztechniken in Trappold.

TVR 2, Montag, 30. Mai, 15.00-15.40 Uhr: Gast der Sendung: Die Regisseurin Brigitte Drodtloff.

TVR 1, Donnerstag, 1. Juni, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Was KInder gerne tun…; Nacht der Museen in Sathmar. Kindersingspiel „Der falsche Ritter”. Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Was Kinder gerne tun…; Maifest in Hermannstadt; Comicsfestival in Bukarest; Kirchweih in Hellburg; Stolzenburger Volkstänze.

TVR 2, Montag, 5. Juni, 15.00-15.40 Uhr: Pfingsten in Mediasch.

TVR 1, Donnerstag, 8. Juni, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Ausstellung in Bukarest; Frauenarbeit in Hermannstadt; Deutsche Kulturtage in Sathmar. Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Bücher und Bilder mit Hans Liebhardt; Schaufenster… Enkelgeneration.