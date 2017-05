10 Jahre Focus

2529

Retrospektive in Bildern: Die Ausstellung „Focus Sibiu 2017″ mit den besten Pressefotos der Fotografen Silvana Armat, Sebastian Marcovici, Ovidiu Matiu und Dragoș Dumitru bietet eine Rückschau auf die zehn Jahre, die seit dem Kulturhauptstadtjahr in Hermannstadt vergangen sind und wird am Donnerstag, dem 18. Mai, 18 Uhr, im Innenhof des Rathauses am Großen Ring eröffnet. Unser Bild: Blick in die Ausstellung „Focus Sibiu 2016″.

Foto: Focus Sibiu