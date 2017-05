Eintritt frei am Kleinen Ring

2529

47. Internationales Hermannstädter Jazzfestival

Im Mai findet die 47. Auflage des langlebigsten Jazzfestivals aus Rumänien statt, des Sibiu Jazz Festival genannten Hermannstädter Internationalen Jazzfestivals. Vom 18. bis 21. Mai wird Hermannstadt erneut die Jazzhauptstadt Rumäniens sein. Die diesjährige Auflage verspricht vier Tage voll Kultur und Qualitätsmusik. 120 Musiker aus 17 Ländern werden Live-Konzerte auf dem Kleinen Ring in Hermannstadt bieten, jeweils ab 19 Uhr. Eintritt frei!

Die 47. Auflage des Sibiu Jazz Festival verwandelt Hermannstadt in ein großangelegtes Kultur-Event, das gleichzeitig an verschiedenen Orten etwas im Angebot hat. Im Gong-Theater für Kinder und Jugendliche werden Konzerte für Kinder – „Jazz for Kids”- stattfinden. Im Ratturm wird Tibor Jakab Fotos ausstellen unter dem Titel „Jazz Body Sounds”, in der UAP-Galerie zeigt der Bildhauer Eugen Petri seine Bronze-Kleinplastiken unter dem Titel „Jazz – Seele und Gestalt”, und Stefan Orth seine Plakate für die vorangegangenen Auflagen des Hermannstädter Jazzfestivals. Auf dem Kleinen Ring gesellt sich Gastronomie dazu – „Jam Session in der Küche” -, und das Publikum wird mit Klängen von mehreren Kontinenten verwöhnt.

Eine Neuheit ist das Projekt „Romanian Jazz Meeting”, das der rumänischen Jazzszene gewidmet ist und als einziges Projekt dieser Art den rumänischen Jazzmusikern die Möglichkeit bietet, vor dem Publikum, vor rumänischen und internationalen Jazz-Förderern, Kritikern und Fachjournalisten aufzutreten.

Eine weitere Überraschung ist der freie Eintritt zu allen Konzerten dieser Auflage an allen vier Abenden.

Der erste Konzertabend, am Donnerstag, den 18. Mai, beginnt mit dem Auftritt des bekanntesten rumänischen Vokal-Sextetts „Jazzappella”. In Stimmung gebracht wird das Publikum die Musik der Gruppe „Accord Vibes” erleben und danach ein musikalisches Feuerwerk mit der unkonventionellen Irina Popa und ihrem Quintett.

Seinen Höhepunkt erreicht der Donnerstagabend mit dem Auftritt des „enfant terrible des Jazz”, dem polnischen Musiker Grzegorz Karnas und dem von ihm geleiteten Quartett: Karnas Formula.

Freitag gibt das Sibiu Jazz Festival das Startzeichen für ein Wochenende voll Musik und positiven Schwingungen. Zunächst mit den „Sündern” – DJazz & Happy Sins -, die Peter Sarosi & Azara die Bühne überlassen. Die Party wird fortgesetzt mit den Luxemburgern von Jeff Herr Corporation, die mit glänzenden Improvisationen aufwarten werden und mit der schönen und sinnlichen Kubanerin Yilian Canizares mit ihrem Kubanisch-Schweizerisch-Deutschen Quartett.

Samstagabend wird der Kleine Ring eingehüllt von den Akkorden des von dem Philosophen Mauro Sigura geleiteten Quartetts. Anschließend lädt die Gruppe De la Purissima die Zuhörer ein zu einem Spaziergang durch die Straßen von Valencia, mit einem Mix von zeitgenössischen Klängen und Folklore-Einlagen. Nach diesem Verschmelzen der Kulturen tritt das Quintett von Natalia M. King auf die Bühne. Die in New York geborene Sängerin lässt Jazz, Blues und Soul auf beeindruckende Weise miteinander verschmelzen.

Der letzte Festivalabend bringt Musiker aus fernen Ländern auf die Bühne auf dem Kleinen Ring. Nachdem die Akkorde der exotischen Instrumente der südkoreanischen Band Black String die Stimmung einheizen werden, krönt das Konzert der syrischen Mozayek Band den Schlussabend des Festivals.

www.sibiujazz.ro